Löffingen Aufstockungsantrag auf Weg gebracht

Umgesetzt und abgerechnet wurden im Zeitraum der Jahre von 2009 bis 2018 rund 20 Projekte mit einem Kostenvolumen von insgesamt rund 8,47 Millionen Euro, die mit Zuschüssen in Höhe von rund 5,08 Millionen Euro bedacht wurden. Unter den geförderten Maßnahmen findet sich beispielsweise die Sanierung des Löffinger Rathauses, die mit Kosten von rund 4,05 Millionen Euro und einem Zuschuss von rund 2,43 Millionen Euro das in finanzieller Hinsicht mit Abstand größte Vorhaben war, das mit Mitteln aus dem Stadtsanierungsprogramm Löffingen-Ost bedacht wurde. Weitere Projekte waren unter anderem die Gestaltung des Bereichs Schulweg/Festhallenplatz sowie der Parkanlage in der Bittengasse und des Außenbereichs des Kindergartens Maximus. Modernisierungsmaßnahmen von privater Seite wurden bei Gesamtkosten von 671 000 Euro mit rund 412 000 Euro bezuschusst.