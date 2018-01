Löffingen Auf der Suche nach neuen Flugschülern

Drei dieser Schüler haben den Flugschein erfolgreich bestanden, sodass nun neue Flugschüler gesucht werden. Im Winter wird vor allem Theorie gepaukt, nach dem Anfliegen geht es dann mit den sechs Fluglehrern Rudolf Baderschneider, Markus Halbig, Michael Hehle, Helge Loschan, Rainer Peghini und Karl Wittig in die Lüfte. Für die Ausbildung steht die gelbe Ka8 zur Verfügung.

"Gleich zu Beginn der vergangenen Saison hatte diese einen größeren Schaden an der rechten Tragfläche und so musste schnell Ersatz gefunden werden", so Vorsitzender Markus Halbig. Mit der neuen Ka8 habe man einen echten Volltreffer gelandet, denn diese kann auch offen geflogen werden, ähnlich einem Cabrio. Nun sei auch das alte Flugzeug repariert und stehe zur Verfügung.

Schon vor Jahren hat der Verein das "Taschengeld-Fliegen" für Jugendliche eingeführt und somit die Kosten der Ausbildung für jeden erschwinglich gemacht. Jeder Jugendliche – ohne eigenes Einkommen – kann das erste Jahr oder bis zum ersten Alleinflug zu einem Pauschalbetrag von 20 Euro im Monat fliegen lernen. Doch nicht nur Jugendliche können das Fliegen lernen, auch Erwachsene sind als Flugschüler willkommen.