Löffingen Auch ohne eigene Bahn Erfolg

Löffimgen-Dittishausen. Das erste Jahr ohne eigene Kegelbahn hat der Sportkegelclub KSC Dittishausen gut gemeistert. "Wir sind sehr froh und dankbar, in Oberbränd eine neue Heimat gefunden zu haben" erklärte der Vorsitzende Alexander Maier. Zwar sei dies für die Kegler ein größerer Zeitaufwand, denn sowohl Training als auch die Spiele selbst sind nun auswärts, doch sei man froh, überhaupt noch einen Ort zum Sportkegeln zu haben. Immer mehr Kegelbahnen haben geschlossen, so im vergangenen Jahr auch die in Dittishausen, und auf den noch wenigen – wie in Oberbränd – bedarf es einer großen Logistik, alle Vereine unterzubringen. Dies bedeutet für den KSC, dass alle Heimspiele am Sonntag stattfinden. In Dittishausen selbst nahmen die Damen diese Prozedur nicht auf sich und meldeten sich vom laufenden Betrieb in der Verbandsliga ab, und dies trotz sportlicher Erfolge. 2013 konnten sie sogar den Aufstieg in die Verbandsliga feiern.