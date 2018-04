Löffingen Angebot für Schluchtensteigwanderer 

Ohne Wenn und Aber positiv äußerten sich FDP/FW-Fraktionschef Werner Adrion und CDU-Stadtrat Martin Lauble zu dem geplanten Camp. Löffingen habe die längste Anrainerstrecke entlang der Wutschschlucht. Er sehe, sagte Adrion, die Stadt richtiggehend in der Pflicht, ihr Scherflein dazu beizutragen, die Attraktivität des Schluchtensteigs für Wanderer weiter zu steigern. Das Trekkingcamp, das sich an eine ganz spezifische Wandererklientel richte, sei eine willkommene Gelegenheit dafür. Martin Lauble schlug ähnliche Töne an und empfahl, der Entscheidung des Ortschaftsrats Göschweiler zu folgen.

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung entschied sich der Gemeinderat schließlich mit großer Mehrheit dafür, das Projekt Trekkingcamp weiter zu verfolgen.

Zielsetzung: Laut der Projektstelle Wandern beim Landratsamt Waldshut sind rund zwanzig Prozent der Fernwanderer mit dem Zelt unterwegs. Mit den unmittelbar an Wanderwegen gelegenen Trekkingcamps soll legales Zelten im Wald ermöglicht werden, wobei im Vordergrund das Naturerlebnis steht sowie Natur- und Landschaftsschutzbelange berücksichtigt werden sollen. Durch das Aufrüsten von Fernwanderwegen mit Trekkingcamps soll eine touristische Angebotslücke geschlossen und die Trekkingtouristen in gezielte Bahnen gelenkt werden.

Beispiele: Trekkingplätze wie den nun in Göschweiler projektierten gibt es seit 2009 im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, in der Eifel sowie im Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord/Nationalpark Schwarzwald.

Zuschnitt : Die Trekkingscamps bieten Fläche für maximal fünf Zeltplätze, sind mit einer einfachen Kompost-Toilette und einer kleinen Feuerstelle ausgestattet und im Zeitraum von 1. Mai bis 31. Oktober jeweils nur für eine Nacht buchbar. Ausrüstung, Wasser und Verpflegung müssen die Wanderer selbst mitbringen und ihren Müll wieder mitnehmen. Vorsichtsregeln, Benutzerordnung und Allgemeine Geschäftsbedingungen regeln die Nutzung der Camps.

Betreiber: Als Betreiber eines Trekkingcamps fungiert die jeweilige Kommune. Sie trägt die Kosten, schließt Verträge mit den Camp-Betreuern und übernimmt deren Bezahlung.

Betreuer: Die Betreuung der Trekkingcamps können Reierleiter, Förster, Ranger, Mitglieder des Schwarzwaldvereins oder sonstige Freiwillige auf 450-Euro-Job-Basis oder im Ehrenamt übernehmen. Für das Trekkingcamp Göschweiler hat Ortsvorsteher Manfred Furtwängler seine Bereitschaft erklärt, die Betreuung zu übernehmen.

Buchung: Die Trekkingplätze sind nicht ausgeschildert, die Wanderer erhalten die GPS-Daten und die Wegbeschreibung erst nach einer kostenpflichtigen Online-Buchung, die mit zehn Euro pro Zelt und Nacht zu Buche schlägt. Ein Wanderer kann einen Zeltplatz auf dem Trekkingcamp jeweils nur für eine Nacht buchen. Die Buchung erfolgt über eine Online-Buchungsplattform.

Kosten: Ersten Schätzungen zufolge kostet die Einrichtung des Trekkingcamps Göschweiler 8000 bis 10 000 Euro, wobei der Naturpark Fördermittel in Höhe von 60 Prozent beisteuert.