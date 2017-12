Löffingen Altes Repertoire und neue Kompositionen

Die Arbeit mit dem Chor sei eine Bereicherung, informierte Neal Banerjee, der auch im kommenden Jahr mit den Sängern wieder einiges vorhat. "Routine mit Ergänzungen", lautet seine vielversprechende Aussage.

Zur Vorschau informierte Thomas Haag über das geplante Konzert "Chor im Chor", welches am 24. Juni mit dem Chor aus Weinfelden Schweiz geplant ist. 2019 stehen dann gleich zwei Höhepunkte für den Chor an, so ist eine mehrtägige Chorreise nach Dresden geplant und auch beim Löffinger Stadtjubiläum, der 1200-Jahr-Feier, könnte sich der Chor mit einbringen.