Löffingen Ärztin plant Niederlassung

Löffingen. Auch wenn damit für die kommenden vier bis fünf Jahre die ärztliche Versorgung mit den Arztpraxen Peter Kavoniaris und Winfried Grohmann (mit den Medzinern Stolz, Kraiss, Spehl) und der neuen Ärztin aus dem Raum Freiburg gesichert wäre, dürfe man die Hände nicht in den Schoss legen, so der Appell von Kreisrat Norbert Brugger. Zusammen mit seinem Kollegen Reiner Zimmermann, den SPD-Stadträten Dieter Köpfler, Georg Mayer und Joachim Streit hatte er zu einem Austausch mit der Landtagsabgeordneten Sabine Wölfle, sowie Bürgermeister Tobias Link, Arzt Peter Karvouniars und Apotheker Frank Siefert eingeladen.

"Der Ärztemangel im ländlichen Raum ist nicht nur auf Löffingen beschränkt, sondern es ist ein bundesweites Problem", sagte die SPD-Sprecherin für Sozialpolitik, Sabine Wölfle. Man sei sich bewusst, dass dies viele Gründe habe, angefangen vom Numerus Clausus, über die Budgetierung bis hin zum deutlich weniger Verdienst der Hausärzte gegenüber den Fachärzten. Sabine Wölfle forderte einen Zuschlag für Ärzte, die sich für eine Landarztpraxis entscheiden, ebenso eine regionale Bedarfsplanung.

Reiner Zimmermann forderte eine dezentrale und kleinfragmentierte ärztliche Versorgung. Diese dürften nicht auf Grund zentraler Institutionen wie die Medizinischen Versorgungszentren geschwächt werden. Anscheinend, da waren sich die Politiker und Mediziner und Apotheker einig, setzen die Verantwortlichen eher auf zentrale Versorgungen, was im Hochschwarzwald, so Norbert Brugger, bei dieser Topographie nicht tragbar sei. "Es kann nicht sein, dass die Ärzte sich in Freiburg oder Neustadt ansiedeln und Löffingen bleibt auf der Strecke", sagte Brugger. Apotheker Frank Siefert, der sich engagiert für die Ansiedlung neuer Mediziner einsetzt, hob das Beispiel der Praxis Grohmann hervor. "Sie bietet in mehreren Orten (Löffingen, Lenzkirch, Ewattingen, Hüfingen) die ärztliche Grundversorgung an."