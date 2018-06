Löffingen Ärger mit dem Lärm

Wenn es in Löffingen eine Lärmquelle gibt, dann sicherlich die Bundesstraße B 31. Daran kann es eigentlich keinen Zweifel geben und das haben auch die zuständigen Planungsbehörden messerscharf erkannt als die B 31 vor einigen Jahren ausgebaut wurde und in diesem Zug auch die Lärmschutzwände in Löffingen entlang der Bundesstraße entsprechend aufgerüstet wurden.

Da sollten doch die Ergebnisse der Lärmuntersuchung, die bei den Straßenbauplanungen realisiert worden war, locker ausreichen, um die Anforderungen an einen Lärmaktionsplan zu erfüllen, den die Stadt auf Basis einer EU-Richtlinie aufzustellen hat, dachten sich Bürgermeister Tobias Link und die Löffinger Stadtverwaltung. Folgerichtig reichte die Stadt, wie der Bürgermeister bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ausführte, die Lärmuntersuchung bei der zuständigen Verwaltungsstelle beim Regierungspräsidium ein, verbunden mit dem schriftlichen Hinweis, das in dieser Studie bereits alles an Informationen enthalten sei, was der Lärmaktionsplan erfordere.

Damit dürfte an der Lärmaktionsplan-Front Ruhe sein, dachten sich Link und seine Mitstreiter. Doch falsch gedacht: Kürzlich erreichte den Bürgermeister ein amtliches Schreiben, dem zu entnehmen war, dass die Stadt Löffingen auf jeden Fall verpflichtet sei, einen Lärmaktionsplan zu erstellen, bestehende Lärmuntersuchung hin oder her. "Jetzt müssen wir also etwas ermitteln, was wir ohnehin schon wissen, und dazu noch Maßnahmen zum Lärmschutz definieren, die bereits umgesetzt sind", kommentierte Link. Ein Lärmaktionsplan werde, stellte der Bürgermeister kategorisch fest, keinerlei Verbesserungen bringen, sondern sei bestenfalls ein "Konjunkturprogramm für Ingenieurbüros".