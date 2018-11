Löffingen Abwechslung mit Blues und Polka

Neun Minuten Oberstufenfeeling folgten mit der abenteuerlichen Zugfahrt mit langsamem Thema in Moll, Western- und Rock-Rhythmen und melodiösen Passagen. Mit seinem Flügelhorn in Szene setzen konnte sich Solist Jens Tröndle mit der berührenden Blasmusik-Pop-Ballade "My dream". "Im Blues liegt die Wurzel der heutigen populären Musik. Selbst Jazz, Soul und der Rock sind mit dem Blues eng verbunden", informierte Dirigent Wolfgang Wehrle. Den Blues mit seinen Facetten brachte der Musikverein in der anspruchsvollen Komposition "The Blues Factory" zu Gehör. Das Medley "Beach Boys Golden Hits" entführte die begeisterten Zuhörer an die Sonnenküste Kaliforniens mit den Hits "Barbara Ann", "Sloop John B" oder "Surfin USA". Von Rhythmus-, Takt- und Tonartwechsel lebt "A Disneyland Celebration", ein anspruchsvolles Disney-Medley mit "Fantasmic Main Theme", "Zip-A-Dee-Doo-Dah" oder "Mickey-Mouse March".

Natürlich durfte auch die traditionelle Blasmusik bei diesem gelungenen Konzertabend nicht fehlen und hier setzte der Musikverein auf den Kaiserin-Sissi-Marsch. Einer der bekanntesten Märsche ist der Florentiner Marsch, der mehrfach arrangiert wurde, was seine Beliebtheit unterstreicht. Ans Ende setzte Wehrle die "Sandländer Träume", eine ganz neue Polka mit den Originaltönen der "Blechschwobä".

Anna Bäurer und Johannes Henle gaben als Ansager unterhaltsame Informationen zur Musik. Mit den Zugaben "Bodenseepolka" und "Das Sternchen" verabschiedete sich der Musikverein.