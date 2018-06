Löffingen "800 Jahre Reiselfingen" steht in den Startlöchern

Das mittelalterliche Leben mit Bauern- und Kunsthandwerkmarkt mit dem Höhepunkt der Aufführung des Schimmelreiters soll die Besucher zurück ins Jahr 1218 führen. Für dieses Erlebnis werden die Akteure – so auch die Reiselfinger Vereine – nicht nur mit der entsprechenden Kleidung auftreten. Auch die kulinarischen Genüsse sollen dem Mittelalter angepasst werden. Bei der Versammlung stellten das Organisationsteam und auch die teilnehmenden Vereine (Musik, Feuerwehr, FCR, Gorizunft, Münzlochgeister, Landfrauen, Reiselfinger Jugend und die Narrenzunft Eisenbach) ihren enormen Aufwand dieser einmaligen Geschichte vor. "Keine Einmal-Gegenstände" hieß eine der Aufgaben, die es zu bewältigen gab.

Kreativität war hier schon angesagt, so werden die Speisen etwa in Bananenblätter eingepackt.

Eine nachhaltige Idee sind die Trinkkrüge, die, mit dem Reiselfinger Emblem versehen, sicherlich auch eine tolle Erinnerung sein werden. Nicht nur bei den Bierkrügen, die können entweder gekauft oder per Pfand genutzt werden, soll es einheitliche Preise geben. An den drei Festtagen wird auch Wegezoll verlangt werden. Start ist am Freitag, 6. Juli, 18 Uhr, bis Sonntag, 8. Juli, 18 Uhr.