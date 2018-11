Löffingen 770 haben ausländischen Pass

Aufgerufen sind alle Bürger, in der Zukunftswerkstatt "Zusammenleben" für ein gemeinsames Leben Leitziele zu erarbeiten und auch umzusetzen. Integration nicht nur für die Menschen, die bei der ersten Flüchtlingswelle kamen, sondern für alle Ausländer. In der Gesamtstadt Löffingen leben 770 Bürger mit ausländischem Pass. Zählt man noch die Bürger mit Migrationshintergrund dazu, dürfte wohl jeder vierte ausländische Wurzeln haben. Grund genug, für ein gemeinsames Löffingen zu arbeiten. Die Zukunftswerkstatt findet am Freitag, 23. November, von 18 Uhr bis 21.30 Uhr in der Festhalle statt.

Löffingen. "Wir wurden geradezu überrollt und mussten schnell handeln. Nun ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, ob man auf dem richtigen Weg ist und wie man Integration noch besser gestalten und bewerkstelligen kann", sagte Bürgermeister Tobias Link.

Dabei sollte der Fokus nicht nur auf der letzten Flüchtlingswelle liegen, sondern auf alle Menschen mit Migrationshintergrund. Ein beachtenswerter Vorsatz des doch eher kleinen Löffingens, welches sich die Unterstützung der Führungsakademie Baden-Württemberg geholt hat. "Eigentlich bin ich überrascht, dass doch so wenige dieses Angebot annehmen, zumal das Thema uns überall und sehr intensiv begleitet", soLink. Nur 23 Gemeinden wirkten mit, darunter auch die Stadt Freiburg.