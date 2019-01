Löffingen 70 Prüfungen abgelegt

Löffingen (gb). 70 Sportabzeichenprüfungen wurden im vergangenen Jahr beim Turnerbund Löffingen abgelegt. Damit wurde ein überdurchschnittliches Ergebnis in der langen Geschichte der Abnahme erzielt. Die meisten Prüfungen konnten mit Gold abgeschlossen werden, was für die gute Vorbereitung der Sportler spricht. Nicht selten wurden mehrere Abzeichen in einer Familie errungen. Aus drei Generationen setzten sich dabei die Absolventen der Familie Köpfler zusammen, die wie im Jahr zuvor das begehrte Familienabzeichen errangen.