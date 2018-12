Löffingen 60 Jahre Sportschütze

Die goldene Ehrennadel des Deutschen Schützenbunds (DSB) durfte er dafür an das Revers stecken. Die Ehrennadel für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft ging an Willi Göpper, dessen Arbeit ebenfalls im Schützenhaus und der Schießanlage wiederzufinden ist. Dieses Engagement ist bei den Schützen nachahmenswert. Die Ehrung für 40 Jahre ging an Heinz Ganter. Die silberne Ehrennadel des DSB konnten gleich drei Schützen von Reiner für 25-jährige Mitgliedschaft in Empfang nehmen: Martin Ganter, Matthias Rudigier und Steffen Hoffmann. Hoffmann hat sich viele Jahre in der Jugendarbeit engagiert.

Die Vereinsauszeichnung für 25-jährige Mitgliedschaft zum Verein konnten Jutta Bausch, Doreen Weidinger, Claudia Hildebrand, Wolfgang Ganter, Joachim Hildebrandt und Hans-Peter Schobel in Empfang nehmen. Doreen Weidinger hat ihr Talent als Jugendliche bei den Deutschen Meisterschaften mehrfach unter Beweis gestellt. In der Jugendarbeit gab sie ihre Erfahrungen und Können an den Nachwuchs weiter.

An Mitgliedern mangelt es dem Sportschützenverein Dittishausen nicht, zumal gleich drei neue Jugendliche den Weg zum Verein gefunden haben. Allerdings gibt es nicht weniger als 43 Ehrenmitglieder, die laut Satzung vom Beitrag befreit sind. Der Appell der Vorstandschaft ging an diese Adresse, sich mittels Spenden einzubringen.