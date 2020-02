Löffingen 52 Gruppen bei Fuhrmannstag in Dittishausen

Der Fuhrmannstag lockt alle: Narrenvereinigungen vom Bodensee, Freiburg bis an den Hochrhein trafen sich in Dittishausen. Nicht nur bekannte Narrenvereine waren hier zu sehen, so etwa der Narrenverein Clown & Römer aus Büsslingen am Oberrhein oder die Hexen aus Bargen. Die Büsslinger imponierten auf ihren Rädern ob groß ob klein, ob zwei – oder Einrad aber auch mit "Achter-Rädern" kamen sie gut zurecht. Die Riederbacher Narren von Gottmadingen, die Ziegel-Buben aus Schwenningen, die Fiechtewald-Hexen-Schiltach, die Bregeme Wieble oder auch die Tannegger-Burghüäter aus Bonndorf gehörten zu den Vereinen, die bisher nicht so oft in Dittishausen waren.

Das Löffinger Ösch ließ es sich nicht nehmen, auf dem Berge Tabor mit dabei zu sein. Aus sicherer Entfernung vom Fenster des Rathauses wurden sie von Bürgermeister Tobias Link begrüßt. Löffingen selbst war mit den Laternenbrüdern auf dem Fässlewagen, den Löffel-Guggis, den Burgkeilern, dem Fanfarenzug und den Löffinger 20-er anwesend.

Der Narrenverein Unadingen, die Gori-Zunft Reiselfingen, der Narrenverein Rötenbach, die Hexen aus Göschweiler vertraten ebenfalls das Ösch.

Schon während des Umzug und danach stellten sich die Dittishauser Fuhrmänner dem Klöpfen ebenso wie die Schanzel-Zunft oder die Wetti-Zunft aus Behla. Auch manch anderer hatte seine Peitsche, Geißel oder Karbatsche mit dabei. Es schien dabei als ob das Klöpfen sich wieder größerer Beliebtheit erfreut.