Löffingen 28 Stände beim Nikolausmarkt

Löffingen (gb). In der Kirchstraße bis rund um den Hexenbrunnen wird sich am heutigen Samstag, 24. November, das Baarstädtchen in einen großen Nikolausmarkt verwandeln. Vor der "Sonne" wird die lebendige Krippe mit den Schafen und Ziegen von Rudi Willmann und Esel Joschua vom Stettholz aufgebaut. Um 16 Uhr kommt der Nikolaus mit dem großen Gabensack für die Kinder. Prämiert werden die schönsten Stände.