Löffingen 25 Gruppen beim Nachtumzug

Die Feuerwehr regelt den Verkehr und richtet den Busparkplatz ein. Großen Wert wird auf das Jugendschutzgesetz gelegt. "Unter 18 Jahre kommt kein Besucher in die Halle, auch nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten", sagt Jürgen Dinger von den Wolfgalgenhexen. Neben der Bürgerhalle steht den Gästen auch das beheizte Barzelt zur Verfügung.

Im Herbst 1993 wurden die zweite Unadinger Hexengruppe aus der Taufe gehoben, nachdem bei den Urhexen kein Platz mehr war. Es waren Michael Glunk, Bernhard Kramer und Kai Otte, welche die Gründung vorantrieben. Michael Glunk wurde bei der Gründung Hexenvater, Bernhard Kramer Vorstand, Jürgen Dinger Kassierer und Martin Kramer Schriftführer. Mit rund 30 Aktiven bereichern die Wolfgalgenhexen die Fastnachtskultur.

Die Wölfe, so steht es in den Geschichtsbüchern Emil Ketterers, steht es in den Geschichtsbüchern Emil , fühlten sich an der Wutach offensichtlich wohl. Um ihren Hunger zu stillen, waren sie für das Vieh der Bevölkerung eine große Gefahr. So wurden drei Meter tiefe Wolfsfallen angelegt, mit Reisig abgedeckt und mit einem Galgen, an dem ein Köder hing, versehen. In Unadingen selbst wurde jeder erlegte Wolf als Abschreckung seiner Artgenossen auf der höchsten Erhebung, auf Wolfgalgen, aufgehängt. Diese Sage haben sich die Wolfgalgenhexen zu eigen gemacht. Die Masken erinnern an einen Wolf, der Hexenwagen ist eine Wolfshöhle und sie führen einen Leitwolf mit.