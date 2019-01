Löffingen 24 Detektive auf mörderischer Spur

Geschichte und Inspiration

"Die Krimis sind eine Mischung aus Inspiration, geschichtlichem Hintergrund und künstlerischer Freiheit", verrät die Autorin. Im Sommer und Herbst war die Freiburger Schriftstellerin mehrfach in Dittishausen, um sich von diesem Ort, der spannenden Geschichte und Sage rund um den Ort inspirieren zu lassen. "Der Weg hinab zum Nanteleloch mit dem Blick auf das Mauchachviadukt ließ bei mir geradezu die Gedanken fliegen und vor meinem inneren Auge entstand eine der Krimi-Episoden", erzählt Grießer. "So sind diese sechs Krimis auch ganz lokal zu sehen, sie würden in dieser Form nicht zu einem anderen Ort passen", sagt Jessika Scherzinger vom Verkehrsverein. "Doch es ist nicht nur der Ort selbst, sondern auch die Menschen hier, die mich faszinieren. So freut es mich sehr, dass mich der Verkehrsverein, die Landfrauen und auch Lothar Rudigier vom Gasthaus Rößle so unterstützen", sagt die Autorin.

24 angemeldete Teilnehmer möchten sich diesen besonderen Krimigenuss nicht entgehen lassen. Es sind Hobbydetektive, ebenso wie Krimiliebhaber oder Wanderfreunde, die das besondere Extra suchen. Gäste aus dem hohen Norden (Norddeich) bis tief in die Schweiz haben sich angemeldet. Vom Freitagabend bis Sonntagmittag sind sie gemeinsam unterwegs, um aktiv oder passiv das Phantom zu entlarven. Wer noch spontan mitmachen möchte, kann sich bis Donnerstagabend, 24. Januar, im Verkehrsbüro unter der Telefon 07654/922 122 melden.

Von Freitag bis Sonntag wird sich Dittishausen von seiner blutrünstigsten Seite zeigen, wenn Krimiautorin Anne Grießer und Jessica Scherzinger vom Verkehrsverein mit 24 Gästen auf Krimiwanderung gehen. Diese sind auf etwa sieben bis acht Kilometer beschränkt und auch bei Schnee und Eis gut zu meistern. Doch nicht nur die Wanderungen mit Halt an markanten Stellen werden für Staunen sorgen, sondern auch die kulinarische Seite. Angefangen von der Bloody Mary mit blutrünstigem Fingerfood bei den Landfrauen bis hin zur mörderische Dinnerparty, wird der Gaumen verwöhnt.