Löffingen 18 Akteure thematisieren Mobbing

Löffingen-Göschweiler. Es ist ein aktuelles Thema: "Bewusst haben wir uns für dieses wichtige und aktuelle Thema entschieden", sagt Regisseurin Petra Schonhardt. Sie führt gemeinsam mit Gerda Winterhalder und Swetlana Bürkle Regie. Auch wenn es bei den beiden vollbesetzten Aufführungen im Bürgersaal viel zu lachen gab, wurde die Thematik in der Pause und im Anschluss an den Tischen noch heiß diskutiert.

Das Stück "Unter Druck" von Angelika Schmitz, zeigt die Schwierigkeiten von Kessy (hier konnte Lena Mayer glänzen), bei der Mädchen-Gang auszusteigen und der Gewalt und Erpressung den Rücken zu kehren. Angst und der Druck in der Klasse führt zum Selbstmordversuch des Mädchens.

Die Terrorgang: Sie war sofort zu erkennen, die Terrorgang, mit ihrer coolen Begrüßung und lässigen Outfits. Der auffallende Jargon der Ghetto-Schlampen (meine Alte versäuft die ganze Sozialknete), führte das Publikum in eine Welt, in der Alkohol und "harzen" an der Tagesordnung sind. Während schon Laura Scherer, Paulina Spindler, Philippa Spindler und Luisa Hogg überzeugend die Mädchengang verkörperten, setzte Rädelsführerin Charly – eine fantastische Leistung von Angelina Baader – die dem Ganzen noch die Krone auf. Hinterlistig, und arrogant versucht sie, zu Geld zu kommen, durch Erpressung oder Überfälle. Dabei schrecken sie nicht einmal vor einem Überfall auf eine alte Dame (Lea Bölle) zurück und auch vor der Polizistin (Jessica Dunkels) zeigen sie wenig Respekt.