Löffingen 1071 Stunden Dienst am Nächsten

Bilanz: Bereitschaftsleiter Gerhard Götte informierte, dass 1071 freiwillige Sanitätsdienst-Stunden absolviert wurden, 67 Tonnen Altmaterial gesammelt, 48 Unterrichtseinheiten durchgeführt und auch Seniorengymnastik sowie Sozialarbeit angeboten wurde. Lothar Schmidt leitete den Sanitätskurs, Sonja Wenzinger bot Erst-Hilfe-Kurse an, so auch in der Grundschule, dazu kamen 18 Dienstabende und vieles mehr. Ein Großteil der Arbeit lag im Bereitschaftsdienst, auch über die Heimatgrenzen hinaus. Erfreut zeigte sich Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach über dieses vielfältige Engagement des DRK, wobei er die Unterstützung beim Seniorennachmittag einschloss. Bernd Behnke Vorsitzender des DRK Löffingen, hob die intensive Zusammenarbeit der beiden Ortsvereine bei den Blutspenden hervor. Auch die neue Kreisbereitsschaftleiterin Marion Benz zeigte sich von diesem vielfältigen Ehrenamt der Unadinger erfreut. Sie kann auch auf die Mithilfe des Ortsverbandes in Zukunft hoffen. Ein Plus in der Kasse legte Verena Ketterer der Versammlung vor.

Nachwuchs gesucht: Trotzdem gibt es auch beim DRK Unadingen einige Wermutstropfen. Zum einen zeigte sich dies bei den Neuwahlen, als die beiden vakanten Posten der stellvertretenden Bereitschaftsleitung wieder nicht besetzt werden konnten, zum anderen sucht das DRK dringend Nachwuchs, so Vorsitzender Martin Netz.

Durch das Engagement beim Kinderferienprogramm und einem Europapark-Gutschein für Neumitglieder rührt man kräftig die Werbetrommel.