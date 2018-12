Löffingen 10 000 Euro Erlös gespendet

Diese Woche haben sich die Wochenend-Komödianten Hans Kindler, Kurt Kammerer, Peter Kuhrt, Reinhard Mäder und Martin Springindschmitten für einen Abend lang der Reiselfinger Wohnfamilie angeschlossen und das Weihnachtsgeschenk überbracht, das zur Finanzierung einer für die spezifischen Bedürfnisse der Bewohner angelegten Gartenanlage dienen wird.

Wie wertvoll gesundheitliches Wohlergehen ist, das hat das Quintett dabei nicht nur aus der Beobachterrolle erfahren, sondern einmal auch in eigener Sache. Denn Hans Kindler, einer der Akteure, musste im November aus gesundheitlichen Gründen pausieren – vier abgesagte Vorstellungen waren die Folge. Für diese stehen jetzt die Ersatztermine fest. Wer Karten für den 9. November 2018 besitzt, kann diese für die Vorstellung am 5. April 2019 einlösen, Karten für den 10. November 2018 gelten am 6. April, für den 16. November 2018 steht der Ersatztermin am 12. April auf dem Programm und Tickets für den 17. November 2018 können am 13. April des nächsten Jahres eingelöst werden. Auf eventuelle Fragen zu den Ersatzvorstellungen gibt es unter Telefon 07707/98 03 0 Auskunft.

Und im März schleust ein neuer Vorverkaufstermin den obligatorischen Strom von Interessenten zu den 18 Auflagen des aktuellen Programm im Frühling am 26. und 27. April, 10., 11., 17., 18., 24. und 25. Mai und in der Herbststaffel am 25., und 26., Oktober und 8., 9, 15., 16., 22., 23., 29. und 30. November. Unter dem Titel "Kaunt Daun" öffnet sich dann im rustikalen Mundelfinger Theaterstadel wieder der Vorhang für eine Erlebniskost, die einer ständig wachsenden Fan-Familie zur würzigen Delikatesse geworden ist.