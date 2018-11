Löffingen 1,67 Millionen Euro werden investiert

Löffingen. Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind in einer Größenordnung von insgesamt 601 000 Euro vorgesehen. Während der Betriebszweig Stromversorgung ein Plus von 379 000 Euro einspielen soll, bleibt der Bereich Bäder mit einem erwarteten Minus von 323 700 Euro der Verlustbringer im Stadtwerke-Portfolio. Insgesamt rechnen die Stadtwerke für das kommende Jahr mit einem Ertrag von 77 000 Euro. Das geht aus dem Entwurf für den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Stadtwerke hervor, den Stadtkämmerer Artur Klausmann dem Gemeinderat präsentierte.

385 000 Euro Investitionsvolumen stehen im Betriebszweig Stromversorgung an und sind im Wesentlichen für die Erweiterung und Optimierung der örtlichen Leitungsnetze vorgesehen. "Die Strompreise können im kommenden Jahr zwar noch stabil gehalten werden, für das Jahr 2020 müssen Tarifkunden allerdings mit Preisanpassungen rechnen", prognostizierte Artur Klausmann. Mit Blick auf die Stromversorgung will man insbesondere in den Ortsteilen Reiselfingen, Göschweiler und Bachheim verstärkt Kundenwerbung betreiben und dabei auch auf den Aspekt verweisen, dass es sich beim Löffinger Strom um 100-prozentigen Öko-Strom handelt.

Im Bereich der Wasserversorgung sollen 278 000 Euro in das Leitungsnetz investiert und Darlehen in Höhe von 221 000 Euro aufgenommen werden. Investitionen in Höhe von 422 000 Euro sind im Betriebszweig Nahwärmeversorgung vorgesehen. Für diesen Betriebszweig planen die Stadtwerke mit einer Darlehensaufnahme von 251 000 Euro.