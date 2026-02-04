Ein Schüler des Hermann-Hesse-Gymnasiums in Calw beschwert sich im Gemeinderat über den Zustand des Haffnerbaus. Das ist die Reaktion von OB Florian Kling.
Die Stadt hat in der Vergangenheit viel Geld in die Schulen investiert. So wurden zum Beispiel die Grundschule in Altburg oder das Maria-von-Linden-Gymnasium in Stammheim saniert. Aber es gibt noch weiteren Bedarf. Im Gemeinderat beschwerte sich nun Henri Scherer über die Situation im Haffnerbau des Calwer Hermann-Hesse-Gymnasiums (HHG). Scherer besucht am HHG die achte Klasse.