Schramberg-Sulgen/Seedorf - Loch an Loch reiht sich auf der Kreisstraße 5529 zwischen Sulgen und Seedorf rings um den Bereich "Vierhäuser". Ab der kommenden Woche soll dies saniert werden. Dazu ist die Straße von Montag, 30. Mai, zwei Wochen lang bis voraussichtlich Freitag, 10. Juni, komplett gesperrt.

Vom Untergrund gelöst

Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Kreisstraße mit einem Kaltschichtbelag versehen worden, nachdem die bisherige Deckschicht an vielen Stellen ausgemergelt war. 2014 sei dies gewesen, erinnert sich Heiko Hils von der Straßenmeisterei. Weitere zehn Jahre zuvor, 2004, war die Straße bereits grundlegend mit einer neuen Deckschicht versehen worden, berichtet er.

Nun allerdings gibt es den vor acht Jahren aufgetragenen Dünnschichtbelag an einigen Stellen überhaupt nicht mehr: Vom früheren Gasthaus "Vierhäuser" aus am Sandsteinwerk Roth vorbei in Richtung Seedorf hat sich da eine regelrechte Lochreihe auf der Fahrbahn gebildet. Dieser Sanierungsbelag habe mit den Jahren die Verbindung zum Untergrund verloren, kann Hils dabei leicht zeigen: Schon allein mit einem Spachtel lassen sich die aufgebrachten Belagsteile von der einstigen Deckschicht abheben. "Da fliegen teilweise ganze Platten davon", weiß Hils zu berichten.

Fräse kommt

Aus diesem Grund wird in der kommenden Woche – eigentlich waren die Arbeiten aufgrund des schlechten Straßenzustands bereits im vergangenen Jahr geplant gewesen – zunächst der Dünnschicht- und der darunter liegende Deckbelag abgefräst. Gleichzeitig sind auch Arbeiten zur Schachtregulierung vorgesehen. Gesperrt ist die Straße dafür ab kommenden Montag. Die Umleitung wird über die Bundesstraße 462 bis Dunningen-Mitte und dann über die Landesstraße bis Seedorf erfolgen.

Ab Einmündung Max-Planck-Straße

Saniert wird die Straße auf insgesamt 2800 Metern Länge ab der Ortsausfahrt Sulgen. Dort wird im Auftrag der Stadt auch gleich noch der Einmündungsbereich der Max-Planck-Straße mit einbezogen.

Für die Anwohner ist es während der Arbeiten größtenteils nicht möglich die Vierhäuser-Straße zu nutzen – die Müllabfuhr wird, abgesehen von drei Gebäuden zwischen Bundesstraßenbrücke und Einmündung Vierhäuser, über den Brambach organisiert. Der Seedorfer Sportplatz auf dem Lausbühl ist während der gesamten Arbeiten über Seedorf erreichbar.

Markierung wird gleich aufgebracht

Nach dem Einbau des neuen Belags wird die Fahrbahndecke mit 130 Bar Wasserdruck gereinigt, damit anschließend gleich die Markierungen in Kaltplastiktechnik angebracht werden können.

Die Straßenmeisterei rechnet fest damit, dass alle Arbeiten bis spätestens 10. Juni abends beendet sind.

