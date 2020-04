Lockerungen in Corona-Krise Die Corona-Verordnung: Das ändert sich jetzt im Land

-Ladengeschäfte mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmetern

Unabhängig von der Verkaufsfläche:

-Kfz-Händler

-Fahrradhändler

-Buchhandlungen

-Bibliotheken (auch an Hochschulen)

-Archive

Regelungen für Friseure noch nicht festgelegt

Friseurbetriebe sollen nach Beschluss von Bund und Ländern unter strengen Auflagen zum Infektionsschutz und Hygieneauflagen voraussichtlich ab 4. Mai wieder öffnen können. Dazu müssen laut Landesregierung in einer späteren Änderung der Verordnung Regelungen erlassen werden. Sie wird darüber informieren, wenn dieses festgelegt sind.

Geschlossen bleiben: Gaststätten, Cafés, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen.

Der Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten, Eisdielen und Cafés ist allerdings gestattet.

Details zum Verbot von Großveranstaltungen müssen noch festgelegt werden

Veranstaltungen sind weiterhin grundsätzlich untersagt. Großveranstaltungen sollen nach Beschluss von Bund und Ländern voraussichtlich mindestens bis zum 31. August 2020 nicht möglich sein. Hierzu müssen, wie die Landesregierung auf ihrer Webseite mitteilt, die Details noch festgelegt werden. Die Regelung, dass über die üblicherweise bestehenden Sonntagsöffnungen hinaus weitere Geschäfte am Sonntag geöffnet haben dürfen, wird wieder aufgehoben.

Stufenweise Öffnung der Schulen und Hochschulen

Die stufenweise Öffnung der Schulen beginnt am 4. Mai 2020 mit den Schülerinnen und Schülern aller allgemein bildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie den Abschlussklassen der beruflichen Schulen. Das Kultusministerium erarbeitet ein Konzept zur stufenweisen weiteren Öffnung.

Kindertageseinrichtungen und Kindergärten bleiben vorerst geschlossen. Die Notbetreuung bleibt gewährleistet und wird erweitert. Das Kultusministerium verspricht hierzu ein Konzept zu erarbeiten.

Der Studienbetrieb an den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und den Akademien des Landes bleibt bis zum 3. Mai 2020 ausgesetzt. Er wird zum 20. April 2020 aber in digitalen Formaten wieder aufgenommen. Bereits begonnener Studienbetrieb wird in digitalen Formaten fortgesetzt. Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- oder Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern wie etwa Laborpraktika und Präparierkurse, sind nur unter besonderen Schutzmaßnahmen zulässig, wenn zwingend notwendig.

Mensen und Cafeterien bleiben geschlossen. Hochschulbibliotheken können unter Auflagen öffnen.

Besuchsverbot Wohnungslosenhilfe

Neu eingeführt wird bei den vulnerablen Gruppen ein Betretungsverbot zu Besuchszwecken für stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe.

Unter Auflagen weiterhin geöffnet

Wie bisher bereits, sind unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen folgende Geschäfte geöffnet:

-Der Einzelhandel für Lebensmittel,

-Wochenmärkte,

-Abhol- und Lieferdienste

-Getränkemärkte

-Apotheken,

-Sanitätshäuser,

-Drogerien

-Tankstellen

-Banken und Sparkassen,

-Poststellen

-Reinigungen,

-Waschsalons

-Der Zeitungsverkauf

-Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte

-Der Großhandel

Handwerker- und Dienstleistungsbetriebe (mit Ausnahmen im Bereich der Körperpflege) können ihrer Tätigkeit, wie in den letzten Wochen, grundsätzlich weiter nachgehen.

Weiterhin geschlossen

Unverändert geschlossen bleiben müssen

-Gastronomiebetriebe (Ausnahme: Außerhaus-Verkauf)

-Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen

-Theater, Opern, Konzerthäuser, zoologische und botanische Gärten und ähnliche Einrichtungen

-Messen

-Kinos

-Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen)

-Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

-Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

-Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern

-Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen

-Spielplätze

-Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe

Weiter bestehende Einschränkungen

Das Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen bleiben aufrechterhalten, einschließlich des Verzichts auf private Reisen und Verwandtenbesuche.

Besuchsverbote in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen bleiben bestehen.

Alltagsmasken werden dringend empfohlen

Ergänzend wird nun neu den Bürgerinnen und Bürgern dringend empfohlen, in der Öffentlichkeit, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf im Einzelhandel, wo das Abstandsgebot im Alltag praktisch nicht eingehalten werden kann, sogenannte (nicht-medizinische) Alltagsmasken zu nutzen.

Die Einschränkungen hinsichtlich der Religionsausübung bleiben zunächst bestehen. Nach dem Gespräch mit den Religionsgemeinschaften soll das weitere Vorgehen beschlossen werden.

Ausnahmen für Spitzensport

Ebenfalls weiterhin untersagt sind Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich. Ausnahmen gelten für den Bereich des Spitzensports.