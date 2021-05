1 Auch Lockerungen im Handel sind in Sicht: Voraussichtlich ab Mittwoch, 2. Juni, ist im Zollernalbkreis wieder das sogenannte Click & Meet erlaubt. Foto: Schutt

Die anhaltend niedrige Inzidenz macht im Zollernalbkreis nun noch weitere Lockerungen des bisher strengen Corona-Regiments möglich. So ist Einzelhändlern von Mittwoch an wieder das sogenannte Click & Meet erlaubt.

Zollernalbkreis - Laut Mitteilung des Landratsamts wurde im Zollernalbkreis am Montag erneut und damit am fünften Tag in Folge der Inzidenzwert von 150 unterschritten. Damit ist ab Mittwoch, 2. Juni, die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung zulässig (Click & Meet). Kunden sind allerdings verpflichtet, eine medizinische Gesichtsmaske oder eine Atemschutzmaske nach FFP-2-Standard zu tragen sowie ein negatives Testergebnis innerhalb von 24 Stunden nachzuweisen. Alternativ kann ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder über eine mittels PCR-Test bestätigte Infektion innerhalb des vergangenen halben Jahres vorgelegt werden.

Weitere Öffnungsschritte könnten folgen

Weitere Lockerungen sind derweil schon in Sicht – wenn auch behördlicherseits noch nicht bestätigt. Liegt der Zollernalbkreis an fünf Werktagen in Folge unter der Inzidenz von 100, würden zwei Tage später die Regelungen der Bundesnotbremse entfallen und weitere Öffnungsschritte eintreten.

Der Berechnung liegen die durch das RKI veröffentlichten Inzidenzen zugrunde. Sonn- und Feiertage werden dabei nicht einbezogen. Seit Samstag, 29. Mai liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Zollernalbkreis laut Robert-Koch-Institut unter 100. Sofern dieser Wert bis inklusive Freitag nicht erneut überschritten wird, könnte ab Sonntag, 6. Juni die Bundesnotbremse entfallen. Dann würden etwa die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben, es gäbe Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen, die Öffnung der Innen- und Außengastronomie sowie von Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Schwimmbädern und Badeseen mit kontrolliertem Zugang wäre möglich.