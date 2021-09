5:0 gegen VfB Neckarrems – FC Holzhausen ist in Torlaune

2 Der FC Holzhausen durfte gegen den VfB Neckarrems gleich fünfmal jubeln. Foto: Eibner

Der FC Holzhausen ließ bei seinem Heimspiel in der Verbandsliga nichts anbrennen und besiegte den bislang punktlosen VfB Neckarrems deutlich mit 5:0. Bereits nach der ersten Hälfte war die einseitige Partie entschieden.

FC Holzhausen – VfB Neckarrems 5:0 (3:0). Der FC Holzhausen begann gegen den sehr defensiv ausgerichteten und passiven VfB Neckarrems dominant. Die favorisierten Gastgeber konnten in aller Ruhe ihr Spiel aufziehen, den Gästen merkte man das fehlende Selbstvertrauen nach ihrem schwachen Saisonstart mit fünf Niederlagen in Folge deutlich an.

Die erste dicke Chance für den FCH gab es nach 19 Minuten. Nach einer schönen Kombination über Julian Oberle und Luca Pantel nagelte Pascal Schoch den Ball nur an die Querlatte. Doch schon zwei Minuten später machte es Sturmkollege Janik Michel (21.) besser und erzielte aus rund zwölf Metern die hochverdiente 1:0-Führung.

Auch danach hatte der FCH die Partie weiter im Griff – aus dem Nichts kam der VfB aber zu einer Torchance. Emmanuel McDonald lief allein auf Holzhausens Torhüter Kevin Fritz zu, der mit dem Fuß klären konnte.

FC Holzhausen lässt VfB Neckarrems keine Chance

Wie es richtig geht, zeigte einmal mehr Holzhausens Toptorjäger Michel. Nach einem sehenswerten Pass von Kevin Müller schlug er erneut eiskalt zum 2:0 zu (32.). Vorbereiter Müller sorgte kurz vor dem Pausenpfiff selbst für die Vorentscheidung. Der Flügelspieler wurde auf halblinks angespielt, nach einem kurzen Antritt versenkte er den Ball zum 3:0 im Tor (45.).

Auch nach der Pause blieb der FCH spielbestimmend, das Trainerduo Pascal Reinhardt/Emanuele Ingrao wechselte aber munter durch. So kam der Spielfluss ein wenig abhanden und die Gäste aufgrund von kleinen Nachlässigkeiten beim FCH zu Chancen. In der 58. Minute jedoch erhöhte Schoch nach einer Ecke, getreten von Nils ­Schuon, mit einem wuchtigen Kopfball auf 4:0 und machte endgültig den Deckel auf die Partie.

Mit der letzten Aktion im Spiel wurde Luca Pantel noch einmal im Strafraum freigespielt. Sein Schuss klatschte an den linken Innenpfosten, Schoch staubte mit seinem zweiten Treffer zum 5:0-Endstand ab (90.).

Mit dieser starken Leistung bleibt der FC Holzhausen mit drei Siegen und einem Unentschieden in dieser Saison weiter ungeschlagen.

Tore: 1:0/2:0 (21./32.) Janik Michel, 3:0 (45.) Kevin Müller, 4:0/5:0 (58./90.) Pascal Schoch.

MannschaftenFC Holzhausen: Kevin Fritz (Tor), Luca Pantel, Marius Oberle, Kevin Müller, Janik Michel, Pascal Schoch, Marcel Sieber, Julian Oberle, Andrej Schlecht, Max ­Caljkusic, Nils Schuon.

VfB Neckarrems: Ruben Volkert (Tor), Micha-Colin Läubin, Mert Okar, Robin Slawig, Sebastian Rief, Emmanuel McDonald, Mardoche Calemba, Yannik Riedlinger, Veton Ahmeti, Luca Müller, Kelecti Nkem.