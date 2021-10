VfL Nagold und Torjäger Walter Vegelin in Spiellaune

1 Der VfL Nagold (weiß) hatte in Holzgerlingen alles im Griff. Foto: Kraushaar

Landesligist VfL Nagold hat seine Pflichtaufgabe gegen die Spvgg Holzgerlingen souverän erfüllt. Mit 6:1 setzten sich die Nagolder auswärts locker durch und konnten es sich nach einer starken ersten Hälfte leisten, ab Mitte des zweiten Durchgangs ein paar Gänge runterzuschalten.















Spvgg Holzgerlingen – VfL Nagold 1:6 (1:4). In den vergangenen Jahren hatte sich der VfL Nagold auswärts bei der Spvgg Holzgerlingen immer wieder schwer getan, die Spvgg war fast so etwas wie ein Angstgegner der Nagolder geworden. Davon war dieses Mal aber nichts zu sehen. Beim ungefährdeten 6:1-Auswärtserfolg hatte der VfL alles im Griff und Walter Vegelin stellte dabei mit vier Treffern erneut seinen Torriecher unter Beweis.

"Wir haben rund zehn Minuten gebraucht, um uns an den komischen Kunstrasenplatz zu gewöhnen", sagte ein rundum zufriedener VfL-Trainer Armin Redzepagic nach dem Spiel. Denn nach diesen zehn Minuten übernahmen seine Nagolder das Kommando und erspielten sich Chancen, die auch in einigen sehenswerten Treffern mündeten. In der 21. Minute eröffnete Chris Wolfer mit einer schönen Direktabnahme den Torreigen, die Vorlage kam von David Weinhardt.

VfL nicht zu stoppen

Zwei Minuten später erhöhte Walter Vegelin mit seinem ersten Treffer direkt auf 2:0 (23.). Bis dahin hatten die Holzgerlinger versucht, die Nagolder im Mittelfeld zu pressen. Richtig auf ging die Taktik der Spvgg jedoch nicht. "Wir haben die sich bietenden Räume gefunden", lobte Redzepagic sein Team.

Auch wenn sich die Holzgerlinger im Anschluss weiter zurückzogen, die Nagolder waren in Spiellaune und nicht mehr zu stoppen. Sie erspielten sich Chance um Chance, die wiederum Vegelin zwei Mal für seinen lupenreinen Hattrick nutzte (30./40.). Zwei Minuten später tauchte aber plötzlich die Spvgg vor dem Nagolder Kasten von Bubacarr Sanyang auf und Jonas Pielok verkürzte auf 1:4 (42.). "Da haben wir uns schon kurz gewundert, wie das passieren konnte", sagte Redzepagic, der sein Team in der Pause aber einzustellen wusste. "Es war klar, dass uns sowas wie in Seedorf nicht noch einmal passieren darf", sagte der Trainer. Vor zwei Wochen hatte seine Mannschaft beim SV Seedorf eine 3:0-Halbzeitführung noch hergeschenkt.

Dieses Mal gingen seine Spieler die zweite Hälfte konzentrierter an, befolgten seine Anweisung und machten vom Anstoß an Druck. Walter Vegelin stellte mit seinem vierten Treffer zum 5:1 den alten Abstand wieder her (46.).

Schöner Freistoß

Kurz darauf sorgte Luka Kravoscanec mit einem schön gezwirbelten Freistoß in den Winkel für die endgültige Entscheidung (52.).

"Danach haben wir in den Verwaltungsmodus geschalten", sagte Redzepagic. Beide Teams kamen noch zu Chancen, wobei die Holzgerlinger mit zwei Pfostentreffern die besseren Möglichkeiten hatten. Der deutliche Sieg des VfL war jedoch zu keiner Zeit in Gefahr.

Tore: 0:1 (21.) Chris Wolfer, 0:2/0:3/0:4 (23./30./40.) Walter Vegelin, 1:4 (42.) Jonas Pielok, 1:5 (46.) Walter Vegelin, 1:6 (52.) Luka Kravoscanec.

Trainerstimme

Armin Redzepagic (VfL Nagold): "Die Holzgerlinger haben 20 Minuten lang gut mitgespielt. Aber dann sind wir immer besser in Fahrt gekommen und haben das Spiel dominiert. Die Jungs hatten richtig Spaß am Kicken."

Mannschaft

VfL Nagold: Bubacarr Sanyang (Tor); Carlos Konz, Frederic Fleischle (63. Kai Sieb), Niklas Schäuffele, Luka Kravoscanec, Lysander Skoda, Chris Wolfer (86. Matthias Rebmann), Burak Tastan, David Weinhardt (71. Merdan Akkilic), Johannes Fleischle, Walter Vegelin (65. Marsel Cicak).

Schiedsrichter: Lars Schulmeister; Rainer Friedrich, Jonas Drake.

Zuschauer: 200.