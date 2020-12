Lockdown vor Weihnachten? Handelsverband warnt vor den Folgen

Region - Der baden-württembergische Handelsverband hat vor möglichen verheerenden Folgen eines Corona-Lockdowns noch vor Weihnachten für die Geschäfte in den Städten gewarnt. "Sollte es zu Geschäftsschließungen kommen, bangen wir im übrigen nicht nur ums Weihnachtsgeschäft, sondern ums Überleben der ganzen Modebranche, und sogar um ganze Innenstädte", sagte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann der dpa in Stuttgart. "Wir erwarten in diesem Fall finanziellen Ausgleich für die entfallenen Umsätze der betroffenen Unternehmen auf der Basis, wie er auch der Gastronomie gewährt worden ist."

"Umfassende Hygienekonzepte" im Einzelhandel