Lockdown-Langeweile? Christian Nast stellt Gericht zum Nachkochen vor

Der selbstständige Koch hat sich im September in einer ehemaligen Metzgerei in der Hochmössinger Kirchstraße seine eigene Küche eingerichtet, in der er Caterings vorbereiten und Kurse geben kann. Vielen ist er schon durch seine Volkshochschulkurse im Kreis Rottweil bekannt. Als Event- und Mietkoch ist er bundesweit tätig, macht Caterings, arbeitet als Privatkoch oder als Vertreter in diversen Restaurants. Nebenbei hat er noch einen kleinen Sohn. Nast jongliert also nicht nur beim Kochen perfekt mit verschiedenen Aufgaben.

Die Coronakrise hat ihn nun aber fest im Griff. "Ich mache es jetzt teilweise so, dass Leute ihre Menüs bei mir bestellen und dann nach Hause mitnehmen können", erzählt der gebürtige Lahrer.

Mit seinen 36 Jahren hat er schon einiges erlebt. Nach dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium absolvierte er in Mannheim seine Ausbildung zum Koch und war seitdem in verschiedenen Restaurants tätig, ehe er sich in Kambodscha, Thailand und Vietnam weiterbildete. Später war er Küchenchef in mehreren Gastronomiebetrieben, darunter Golfclubs und Wellnesshotels. Nast hat auch während der Skisaison in Sölden gearbeitet. "Da mussten mal 300 bis 400 Gerichte pro Abend raus. Das ist schon stressig", erzählt er.

Damals habe er sich auch die bisher schlimmste Verletzung durch heißes Öl zugezogen. "Alle denken immer, wir Köche schneiden uns oft, tatsächlich kommt das Verbrennen aber viel häufiger vor", verrät der 36-jährige Beffendorfer und erklärt dann, was er heute präsentieren will – ein festliches Gericht, das man ganz leicht zu Hause nachkochen kann: Ente à l’Orange mit Serviettenknödeln und Rotkraut-Strudeln –­ ein französischer Klassiker.

"Fehler gehören dazu und sind wichtig, um zu lernen"

"Ich mag bodenständige Küche, die ich gerne ein bisschen abwandle", erklärt er. Am liebsten isst Nast Wild und Meeresfrüchte. Die Basis für seine Gerichte bilde immer die französische Küche.

Sein erster Tipp für Kochanfänger: das Messer schärfen. "Wenn man sich dann schneiden sollte, verheilt das Ganze auch sauberer", sagt er. Deshalb hat Nast auch immer ein Set Messer im Auto dabei, um auf alle Kochfälle vorbereitet zu sein. "Das hat mir bei einer Polizeikontrolle aber schon manchen komischen Blick eingebracht", erinnert er sich lachend.

Tipp Nummer zwei: üben, üben, üben – am besten mit Youtube-Videos oder einem Profi als Hilfe. "Irgendwann geht es in Fleisch und Blut über. Fehler gehören dazu und sind wichtig, um zu lernen", meint der Koch.

Beim Start mit den Knödeln schwitzt er die Zwiebeln mit Milch an. Das steht zwar nicht im Rezept, schmeckt aber besser, verrät Nast. Nicht fehlen darf für ihn geriebene Muskatnuss, die sich auch in Kartoffelgerichten gut macht.

Die Knödelmasse muss quellen, und Nast macht sich an den Apfelrotkohl. Zum Verfeinern kann man Zimt oder Haselnusskerne nehmen. "Beim Essen geht es nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die Textur."

Gericht lässt sich auch von Anfängern gut nachkochen

Für die Orangensauce nimmt er als Grundlage eine Sauce, die er einmal im Monat aus Gemüse und Knochen kocht. "Das ist mein Signature Dish, die Speise, die unverkennbar meine Handschrift trägt", sagt er. Wie jeder Koch, hat auch Nast kleine Tricks, die sein Geheimnis bleiben. Ein Glas Geflügelfond oder eine dunkle Bratensauce erfüllen als Grundlage aber auch ihren Zweck. Kalte Butter gehört ebenfalls hinein. Das runde den Geschmack ab und binde die Sauce, sagt der Koch.

Die Ente schneidet er rautenförmig ein, damit sie gleichmäßig gart. Zusätzliches Fett braucht man für sie nicht. Die Haut der Ente gibt genug davon ab. Das ausgetretene Fett fängt Nast auf, um die Sauce damit zu verfeinern. Wenn die Hautseite goldgelb ist, kommt das Fleisch in den Ofen. Wer möchte, kann die Ente vor dem Garen noch mit Honig bestreichen.

Nach gut eineinhalb Stunden des durch die Küche Wirbelns ist das Meisterwerk fertig. Das Gericht lässt sich auch von Anfängern gut nachkochen, sagt der 36-Jährige. Und es schmeckt vorzüglich. "Jetzt folgt aber ein Schritt, den wohl keiner mag: das Aufräumen und Putzen", sagt er lachend, ehe er sich ans Werk macht.