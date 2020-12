Lockdown in VS Kaum Verstöße gegen Ausgangssperre

Die Polizei hatte in VS allerdings keine extra Kontrollstellen eingerichtet, wie das teilweise in Stuttgart der Fall war. Denn wie Kluge betont, sei es möglich gewesen, gezielt zu kontrollieren. "Es fällt ja ohnehin auf, wenn um 21 Uhr noch jemand mit dem Auto unterwegs ist", so der Polizeisprecher. Teilweise gebe es durchaus Diskussionen was den Grund für das Verlassen der eigenen Wohnung sei – größere Probleme gab es seinen Angaben zufolge jedoch nicht. Unterstützt wird die Polizei bei den Maßnahmen unter anderem von der städtischen Ortspolizeibehörde, die jedoch nicht für die Kontrolle des fahrenden Verkehrs zuständig ist.

Weiter fahren werden – auch nach 20 Uhr – die Busse. "Der ÖPNV gehört ja zur Daseinsvorsorge", betont Stefan Preuss, Geschäftsführer vom Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar. Schließlich müsse auch gewährleistet sein, dass jemand mit dem Bus beispielsweise zum Klinikum fahren könne. Ihm sei auch nicht bekannt, dass die Busse während der Ausgangssperre gar nicht mehr genutzt werden. Preuss: "Wir fahren nicht nur Luft durch die Gegend." Im Hintergrund werde aber bereits überlegt, inwieweit der Fahrplan an den Lockdown angepasst werde. "Bislang gibt es noch ein normales Bedürfnis für Mobilität, eventuell geht es dann aber gegen Mitte der Woche in Richtung Ferienfahrplan", so Preuss. Dies werde jedoch bei den entsprechenden Nahverkehrsverantwortlichen geregelt. Denn der Besteller der Busleistungen sei der Landkreis.

Derweil hat die Ausgangssperre mehrere Lebensmittelmärkte in VS zum Handeln gezwungen. Das E-Center in Villingen hatte am Samstag die Öffnungszeiten angepasst – geschlossen war dann bereits um 19.30 Uhr statt – wie normalerweise – um 22 Uhr. Um die Kundenströme dennoch etwas zu entzerren, öffnet der Markt aber bereits um 7 Uhr und damit eine Stunde früher.