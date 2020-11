Lockdown in St. Georgen Viele Restaurants in Existenznot

St. Georgen - "Niemand weiß, wie es weitergeht", sagt Lin Wu vom China-Restaurant Mandarin Garten in St. Georgen. Wu ergeht es wie allen seinen Kollegen aus der Gastronomie-Branche: Seit Anfang November darf er keine Gäste mehr empfangen, sondern lediglich Speisen zum Mitnehmen herausgeben.

Dem Gastronomen ist seine Verzweiflung deutlich anzumerken: "Es läuft ganz, ganz schlecht. Es ist eine Katastrophe." Gäste dürfen keine kommen, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, und kaum jemand bestellt Essen: Lediglich ein oder zwei Bestellungen gehen im China-Restaurant täglich ein - an manchen Tagen keine einzige. Die täglich anfallenden Kosten laufen aber weiter und lassen sich, so Wu, kaum noch decken. "Wir wissen nicht, ob wir überleben können", sagt Wu. Noch bis zum Ende des Jahres wolle man abwarten, sagt er, dann müsse man entscheiden, ob man das Restaurant verkaufe. "Aber wer sollte es kaufen wollen?", fragt Wu ratlos.