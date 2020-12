Lockdown in Rottweil Einzelhändler geben noch einmal alles

Manche, wie die Boutique "Marco", haben noch eine Aktion in aller Eile aus dem Boden gestampft, um den Kunden einen 30-Prozent-Rabatt anbieten zu können – es war letztlich allerdings nicht mehr Kundschaft als sonst. Bei manch anderen herrscht geschäftiger Trubel.

Gut lief es bei "Betten Hugger", dort kamen an einem Tag so viele wie sonst in zehn Tagen, berichtet Magnus Hugger. Das Angebot dort ist konkurrenzlos. Was man heute nicht bekommt, könne man telefonisch oder per Mail bestellen, denn Abholungen sind weiterhin möglich, auch Anlieferung sperriger Ware. Während des Lockdowns schreite dann die Digitalisierung des Shops voran, doch es werde weiterhin auf den traditionellen Verkauf vor Ort gesetzt, betont er. Flexibel reagieren können ist wichtig, auch das Terminabsprache- Modell mit Kunden sei zukunftstauglich, sagt Inhaber Magnus Hugger.

Auch bei der Buchhandlung Greuter kann man am Montag den Trubel förmlich spüren. Schon den ganzen Tag über kaufen Kunden kräftig ein, Mitarbeiter verpacken die Ware weihnachtlich und weisen freundlich auf die Möglichkeit einer Abholstation während des Lockdowns hin. Schon bei der vergangenen Zwangsschließung hatte sich das Konzept bewährt, erklärt Filialleiter Eckhart Fink. Geschenke können nun auch längere Zeit nach Weihnachten umgetauscht werden, Waren geliefert oder zur Abholung bereitgestellt werden. Momentan sei man stark auf die Zulieferer angewiesen, die im Hintergrund am Limit arbeiten, erklärt Fink. Die Buchhandlung ist, wie viele andere Läden auch, während der nächsten Zeit online und am Telefon zu erreichen.

"Gerecht ist das trotzdem nicht"

Andreas Spitznagel von "Spitznagel – das Lederhaus" findet den Lockdown "richtig so. Gerecht ist das trotzdem nicht", da das Ansteckungsrisiko hier eigentlich gering sei. Abholung und Hauslieferungen sind bei ihm auch möglich. Seine drei Läden befänden sich in Kurzarbeit. Leid täte es ihm vor allem für den Modehandel, da Mode recht kurzlebig sei.

Im Bekleidungsgeschäft "Esprit" wird bestätigt, dass es noch keinen Plan gebe, was nach dem Lockdown mit veralteter Saisonware geschehe. Das "Rottweiler Lädele" hatte Anfang der Woche so extra geöffnet. Es gibt auch noch Pakete im Shop, die abgeholt werden sollten, bevor sie den Lockdown über unberührt im Lager liegen.