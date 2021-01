Lockdown in Nagold "Click&Collect" nur ein schwacher Trost

Gegenseitige Unterstützung

"Die Türen müssen auf sein, die Kunden hereinkommen." Auch der Plausch mit den Verkäufern und Verkäuferinnen gehöre dazu. Die wirkliche Hoffnung: "Dass die Kunden ihr Geld aufsparen für die Zeit der richtigen Wiedereröffnung unserer Läden", um dann – wie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres – in einer richtigen Welle die Verkaufsflächen zu stürmen. "Die Leute damals waren richtig hungrig", berichtet Leins. Und bis dahin? "Ich selbst brauche wegen des Wintereinbruchs neue, feste Schuhe", erzählt der Nagolder Einzelhändler – das sei ihm beim Schneeschippen bewusst geworden. Weshalb er heute noch fest den Anruf bei Kollege Klaus Müller von "Lauf-Sport Müller" eingeplant habe. "Click&Collect" eben. "Man muss sich auch gegenseitig unterstützen."

Oder – wie City-Managerin Bierig es ausdrückt: "Man muss das Beste aus der Situation machen" – als Einzelhändler, als Gastronom. Nicht den Mut verlieren. Denn insgesamt, das räumt Bierig ein, sei "die Stimmung in den Unternehmen schon sehr gedrückt". Weil keiner im Moment wirklich wisse, wie lange der Lockdown noch anhalte. Wann die Geschäfte, die Cafés und Restaurants wieder "richtig" öffnen dürften. "Wer im Einzelhandel, der Gastronomie arbeitet, macht das gewöhnlich aus Leidenschaft – aus Berufung." Weshalb der persönliche Kontakt mit den Kunden schmerzlich vermisst werde. Bierigs Appell deshalb: "Nicht den Mut verlieren!"

So sieht das auch Matthias Menke von "hosenshop-Madison", in der Nagolder Innenstadt gleich mit drei Läden vertreten. "Geschlossene Filialen drücken auf die Stimmung", weshalb man die nun möglichen Click&Collect-Angebote – die man fürs eigene Sortiment "Tipp&Collect" nennt – als echte Chance sehe, den persönlichen Kontakt zu den Kundinnen (hosenshop-Madison ist auf Damen-Mode spezialisiert) zu halten. "Das ist in erster Linie ein Service", den man den Kundinnen zusätzlich mit saftigen Rabatt-Aktionen schmackhaft machen wolle.

Unterschiedliche Auslegungen von "Click&Collect"

"Nach anfänglichen Schwierigkeiten", klappe das auch ziemlich gut. Hosenshop-Madison betreibt – von Nagold aus – insgesamt rund 30 Filialen im Südwesten. Menke berichtet davon, dass die Kommunen nach seiner Erfahrung die Möglichkeiten, was unter "Click&Collect" den Händlern im einzelnen erlaubt sei, "unterschiedlich" auslegten. In Stuttgart etwa könnten Händler "aus dem Schaufenster heraus verkaufen" – natürlich unter Wahrung der strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Das sei so hier in Nagold nicht möglich. Bestellungen müssten vom Telefon aus, per E-Mail oder im Internet aufgegeben werden – und dürften dann "mit einem festen Termin" in den Läden abgeholt werden. So solle eine "Schlangen-Bildung" vor den Läden vermieden werden.

Was man "zu 100 Prozent" so auch hier umsetze. "Wir haben die Lust an Mode, am Verkaufen nicht verloren", beschreibt Menke die Motivation auch bei seinen Mitarbeiterinnen in den Läden. Weshalb man das nun mögliche Click&Collect-Angebot "begeistert" aufnehme: "Wir haben sofort unsere Schaufenster umgebaut", möchte zeigen, wie innovativ als Handelsunternehmen man sei. Auch wenn er persönlich sicher sei, dass die Pandemie "den Einzelhandel und damit auch unsere Innenstädte langfristig verändern" werde. Die Online-Angebote, wie sie auch hosenshop-Madison im eigenen Webshop anbiete, "werden immer wichtiger". Umso entscheidender sei es aber, sich eben für den lebendigen Einzelhandel in den Innenstädten einzusetzen. "Um unsere Einkaufskultur auch nach der Pandemie zu erhalten."

Es gibt aber auch Branchen, die von der Pandemie – auch im Lockdown – profitieren. So berichtet Falko Borkhart vom Radzentrum Nagold von "Umsatzsteigerungen im Online-Bereich", selbst im Lockdown-Monat Dezember. "Der Fahrrad-Boom bei uns hält ungebrochen an", daran könnten im Moment noch nicht mal die Witterungsverhältnisse etwas ändern. "Durch die Erfahrungen des letzten Lockdowns im Frühjahr konnten wir uns gut auf die jetzige Situation einstellen", und wenigstens den Umsatzverlust von damals kompensieren. Sein Unternehmen habe sich rechtzeitig im letzten Jahr eine "sehr große Liefermenge" an den neuesten Fahrrädern und E-Bikes, aber auch an Ersatzteilen für Fahrräder gesichert. "Die Branche konnte die seit Beginn der Pandemie und der Reisebeschränkungen explodierende Nachfrage nur sehr begrenzt bewältigen." Komplette Jahresproduktionen der Hersteller seien bereits jetzt auch fürs neue Jahr vollständig vergriffen. "Wir arbeiten da wirklich komplett unter Volllast, eine Nachbestellung wird 2021 kaum möglich sein."

Positive Seiten auch in diesen schwierigen Zeiten

Den "extrem schwierigen Zeiten" auch positive Seiten abgewinnen kann auch Burhan Mutlugöz von der Buchhandlung Zaiser. Schon im ersten Lockdown habe sich gezeigt, dass gerade Bücher besonders nachgefragt würden – "um sich und die Kinder daheim zu bespaßen" zum Beispiel. Eine weitere, "wirklich schöne" Beobachtung von Mutlugöz: "Es gibt viele Solidaritäts-Bekundungen der Menschen, gerade jetzt den eigenen, stationären Handel aktiv zu unterstützen." So habe man als Buchhandlung "viele Neukunden gewonnen", die bisher – wie sie zugaben – stets bei den großen, einschlägigen Online-Händlern ihre Bücher eingekauft hätten; und nun das regionale Angebot von Zaiser entdeckt hätten, weil "das soviel cooler" sei. Weil hier eben per Telefon, E-Mail, Chat – per Whatsapp – "echte Menschen" für ein Beratungsgespräch erreichbar seien.

Eine echte Besonderheit bei Zaiser in Nagold: "Seit dieser Woche durften wir unsere Schreibwaren-Abteilung wieder öffnen", berichtet Mutlugöz. Streng getrennt vom weiterhin geschlossenen Bücher-Sortiment. Aber es erleichtert natürlich trotzdem die Ausgabe der per "Click&Collect" vorbestellten Lieblings-Lektüre bei Zaiser erheblich. Die aktuellen Verkaufsrenner? "Der neue Obama", erzählt Buchhändler Mutlugöz – "der elektrisiert die Menschen sehr". Persönlich lese er gerade das neue Buch "von Nagolds Lieblings-Autor Benedict Wells", das im Februar erscheinen wird. Nirgendwo in Baden-Württemberg würden so viele Bücher dieses Autor verkauft, wie in Nagold. Weshalb – und darauf freuen sich Mutlugöz und sein Team bereits riesig – der Autor auf einer seiner in diesem Jahr handverlesenen Lesungen hierher kommen werde – sobald Pandemie, Lockdown-Ende und ein wieder mögliches öffentliches Leben es erlauben. Ein "Geburtstagsgeschenk", das sich die Buchhandlung Zaiser zu ihren 175-jährigen Jubiläum unbedingt selbst machen möchte. "Die Vorfreude hilft uns gerade sehr, den Lockdown aushalten zu können."