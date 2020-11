Lockdown in Nagold Aktion "Gastro hilft" ist gestartet

Die Idee zu der Aktion sei ihr morgens beim Aufwachen gekommen, erzählt derweil Claudia Dürr, Wirtin des "Rössle" in Berneck. Weil sich so viele sinnvolle Aspekte darin zusammenführen ließen: "Wir haben sieben Azubis, die wir jetzt im Lockdown ja irgendwie beschäftigen müssen." Außerdem mag Dürr diese Lockdown-Depression so gar nicht. Und dann sind da noch "die randvollen Kühlhäuser" der hiesigen Gastronomen - denn eine irgendwie geartete Vorbereitungszeit auf die Schließung der gesamten Branche gab es ja nicht. "Es macht ja keinen Sinn, die ganzen schönen Sachen wieder einfach wegzuschmeißen..."

Am Freitagabend vor dem Lockdown war das mit der Idee. Einige Telefonate später war alles organisiert. Die Vesperkirche Nagold der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) war sofort bereit, die Logistik, die Verteilung der Speisen zu übernehmen - wobei Veronika Reis-Wehrstein, Reinhart Brehmer und Bernd Schmelzle von ACK großen Wert darauf legen, dass "Gastro hilft" keine Aktion der Vesperkirche, sondern eben der Gastronomen ist. Damit Lob und Ehr auch die Richtigen erreichen. Denen man allein mit der Erfahrung aus der Vesperkirche bei der Durchführung hilft. Und auch bei der konkreten Organisation reichlich Unterstützung leisten konnte.

Ein großes Lob geht daher von allen Beteiligten auch an die Stadt Nagold, den Oberbürgermeister, das Ordnungsamt. "Spontan und gewaltig" auch von dort die Unterstützung. In Rekordzeit fand man den idealen Platz für die Speisenausgaben - eben den Longwyplatz, weil man hier nicht nur einen notwendigen Strom- und Wasseranschluss hat, sondern perfekt auch alle Abstands- und Hygiene-Regeln umsetzen kann. Und auch die notwendigen Genehmigungen und Freigaben für die ungewöhnliche und im Moment noch landes- und bundesweit einmalige Wirte-Aktion gab’s in Windeseile. Aus der Not eine Tugend machen, und damit bedürftigen Menschen auch noch helfen. Klar, dass es bei so viel "good Vibrations" auch das sprichwörtliche Nagoldwetter mit reichlich strahlendem Sonnenschein zum Aktionsstart gab.

"Lieber Optimismus als Verzweiflung"

Langsam kommen die ersten Gäste, sich ihre Portionen für daheim abzuholen. Parallel sind zwei Mitglieder der Vesperkirche mit dem Auto unterwegs, um auch jene mit Speisen zu versorgen, die keine Möglichkeit haben, nach Nagold, zum Longwyplatz zu kommen. Aus dem gesamten südlichen Kreis Calw kommen die Empfänger der Speisen, also nicht nur aus Nagold. Derweil berichtet Claudia Dürr, dass sie und ihre Wirte-Kollegen auch noch auf eine ganz andere, eigene Weise von ihrer Aktion "Gastro hilft" profitieren. Es gebe da auch "einen psychologischen Moment".

"Als die Nachricht rum ging, dass wir unsere Betriebe schon wieder schließen müssen, herrschte unfassbar großer Frust bei den Kollegen." Man habe da eine gemeinsame "Whatsapp"-Gruppe der Wirte, wo sich dieser Frust und die uferlose Niedergeschlagenheit bei manchen habe spontan Luft machen müssen.

Nachdem Dürr dort dann ihre Idee gepostet hatte und um Unterstützung bat, war das der Augenblick, wo der Frust in fast schon Euphorie, auf jeden Fall in "positiven Aktionismus" umgewandelt werden konnte. "Wir kochen halt nun mal für unser Leben gerne" - für die Menschen, für ein ›Boah, das schmeckt aber!‹. Kochen mache eben glücklich. Auch wenn nicht nur dieser Lockdown für die beteiligten Unternehmen, die Betriebe selbst eine riesen Belastung darstellt. "Aber: lieber Optimismus als Verzweiflung."

In den kommenden zwei Wochen gibt es auf dem Nagolder Longwyplatz noch jeweils montags, mittwochs und freitags kostenlose Mahlzeiten für Bedürftige. Die Ausgabe findet jeweils von 11.30 bis 13 Uhr statt. Zudem gibt es an diesen Tagen für Nagold mitsamt den Teilorten sowie für Ebhausen und Rohrdorf auch von 12 bis 13 Uhr einen Lieferservice. Ehrenamtliche Mitarbeiter der Vesperkirche bringen das Essen dann vor die Haustür. Das Essen wird in Einweg-Behältern ausgegeben und soll mit nach Hause genommen werden. Aufgrund der Corona-Verordnung ist es nicht erlaubt vor Ort zu essen. Etwa 50 Portionen wird es bei jeder Ausgabe geben. Um auf eine größere Nachfrage reagieren zu können, wird um Vorbestellung gebeten. Unter der Nummer 0157/ 58894474 nimmt jeweils am Vortag der Essensausgabe ein Mitarbeiter der Vesperkirche die Vorbestellungen zwischen 15 und 19 Uhr entgegen. Das Essen kann auch ohne Vorbestellung abgeholt werden.