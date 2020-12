Lockdown in Hechingen Gastronomen warten noch auch Staatshilfen

Der Brielhof bietet seit Anfang November wieder einen Abhol- und Lieferservice an. "Das hat sich ganz gut eingependelt. Unter der Woche wird mehr über den Drive-In verkauft, am Wochenende ist der Lieferservice stärker", verrät Hentsch, die "zu 98 Prozent" das Essen im Umkreis von 20 Kilometern selbst ausliefert. Erfreulich ist, dass dieses Angebot gut angenommen wird. "Es ist mehr los, im Frühjahr haben die Leute viel gegrillt."

Antrag ausfüllen ist ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand

Unerfreulich dagegen ist, dass die Hilfen vom Staat nun erst im Januar ausgezahlt werden. "Alles andere hätte mich auch gewundert", gab sich Hentsch keinen Illusionen hin, auch wenn es im Frühjahr "zackig und unkompliziert" lief. Die Beantragung der Hilfen lief über einen Steuerberater. "Das war ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand", erklärt Hentsch. Zudem habe die Bundesregierung hinsichtlich der Höhe nicht reinen Wein eingeschenkt. "Das ist von der Regierung nach außen so verkauft worden, aber es wird viel weniger als 75 Prozent des Umsatz sein." Für die Salamitaktik der Regierung hat Hentsch jedenfalls kein Verständnis.

Gerd Merkel, Inhaber der Kupferpfanne, hat auch über den Steuerberater die Staatshilfe beantragt, die Ratschläge des Hotel- und Gaststättenverbands einfließen lassen und kann die Überweisung noch erwarten. "Mit den Banken habe ich kein Problem, deswegen kann ich kurzfristig auch einen Kredit erhöhen." Allerdings schmerzt ihn die Schließung seines Lokals besonders im Dezember. "Wir wären fast jeden Tag voll gewesen", so Merkel. Nichtsdestotrotz hofft er natürlich, dass er alsbald wieder regulär öffnen kann. "Ich hoffe, dass spätestens im Februar der Impfstoff vorhanden ist und man zur Normalität wie vor dem Lockdown zurückkehren kann."

"Das Essen auf Rädern läuft bombastisch"

Merkel bietet einen Abholservice an, der am Wochenende ganz gut angenommen werden, während unter der Woche die Frequenz schwächer ist. "Die Stammgäste freuen sich, dass sie sich mittags was holen können. Aber davon wird man nicht reich", so Merkel, der seine Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit geschickt hat. "Es gibt immer etwas zu tun. Aber sie kommen natürlich nicht auf ihre Stunden wie sonst. Ich bin froh, dass ich gute Leute habe", erklärt er, weshalb er ihnen etwas Freizeit schenkt. Im Frühjahr habe er zwar Kurzarbeit angemeldet, aber den Differenzbetrag aus eigenen Mitteln aufgestockt.

Lesen Sie auch: Gastronome haben noch keine Novemberhilfen bekommen

Etwas entspannter sieht Walter Huber vom Glufamichel die Situation. Der Abholservice laufe sehr gut, er wurde schon vor einigen Jahren eingeführt. Neben der Stammkundschaft entdecke er immer wieder auch neue Gesichter. Zudem beliefert er Kindergärten und kocht für die Schulmensa, nur der Partyservice ist derzeit gleich null. "Das Essen auf Rädern läuft bombastisch", so Huber.

Huber hat eine Soforthilfe beantragt und einen Teil schon bekommen, der andere soll folgen. "Die kommen mit dem Kontrollieren der Anträge doch nicht mehr hinterher und sind überfordert", hat Huber Verständnis. "Ich bin dankbar und nicht verärgert." Die November-Hilfe steht dagegen noch aus. "Das wird noch eine Weile dauern, aber wir nagen nicht am Hungertuch." Ein Teil der Mitarbeiter, das Servicepersonal, ist in Kurzarbeit, die Differenz stockt er auf. "Ich kann doch langjährige Mitarbeiter nicht bestrafen" so Huber, der an seine Kollegen appelliert: "Positiv denken und irgendwie durchhalten."

Nicht Umsatz, sondern Gewinn als Berechnungsgrundlage

2,5 Millionen Euro Umsatz fehlen sind Thomas Lacher von der Hofgut Domäne in diesem Jahr durch den Lockdown schon durch die Lappen gegangen. Von 100 Hochzeiten in diesem Jahr seien 75 abgesagt worden, 80 Prozent hätte diese teilweise nun schon zum zweiten Mal verschoben. Die anderen 20 Prozent heirateten standesamtlich und feiern aber nicht mehr.

Im August war die Domäne mit den Umsätzen auf Vorjahresniveau, bereits im Oktober sei diese bergab gegangen. "Ich bin froh, dass wir Staatshilfen bekommen, denn andere kriegen sie nicht. Aber ich könnte auf die Hilfen verzichten, wenn die Regierung uns das geben würde, was wir verloren haben." Locher fände es gerechter, wenn für die Hilfen nicht der Umsatz, sondern der Gewinn als Maßstab genommen werden. "Wenn sie uns den Gewinn vor Steuern erstatten würden, denn die Spitze des Umsatzes macht den Gewinn." Dreieinhalb Mitarbeiter sind derzeit im Dienst, der Rest ist in Kurzarbeit. Locher stockt das Geld noch auf, aber den Bedienungen fehle das Trinkgeld.

Lesen Sie auch: Corona-Regeln für Gastronomie verschärft

Als Folge der Pandemie baut Locher derzeit das "La Paz" zu einer flexiblen Eventlocation um. Somit hat er mehr Planungssicherheit, bei Essen a la Carte müsse zu viel Lebensmittel an die Tafeln geben, was einer höheren fünfstelligen Summe entspricht.

"Die Bundesregierung hat doch keinen Pan, wie die Unternehmen funktionieren. Der zweite Lockdown war wie ein schöner Schlag ins Gesicht." Außerdem bemängelt er die Transparenz, anfangs war der R-Faktor das Kriterium gewesen, jetzt sei es der Inzidenzwert, der so hoch sei, weil viel mehr getestet werde als im Frühjahr.