Lockdown in Furtwangen "Viele Betriebe finanziell am Ende"

Kritik hagelte es in der Online-Diskussion auch an der Schließung der Betriebe. Gerade die kleineren Geschäfte würden sehr genau auf die Einhaltung ihres Hygienekonzepts achten. Vermutlich mehr, als beispielsweise die großen Discounter, wo Klausmann zumindest teilweise Kontrollen der Hygieneregeln vermisst.

Ein Lösungsvorschlag in der Online-Runde war ein ähnliches Vorgehen wie das mancher Skilifte, die von einzelnen Familien angemietet werden könnten. Sprich, dass also auch Familien Zeitfenster bekommen könnten, in denen dann nur sie beispielsweise beim Frisör wieder einen Haarschnitt bekommen oder sich in einem anderen Geschäft etwas kaufen könnten. Aber solche Vorstöße beim Landratsamt würden "abgeschmettert". Viele der Betriebe würden zwar einen Abhol- und Lieferservice anbieten. Aber der Umsatz daraus sei nur "ein Tropfen auf den heißen Stein".

Als ungerecht empfindet Klausmann, dass gerade größere, auch in Zeiten des Lockdowns geöffnete Discounter ein breites Sortiment an Waren verkaufen dürften. Und der Einzelhandel mit denselben Waren, beispielsweise Schuhe sowie Sportbekleidung und -artikel, nicht öffnen dürfe – trotz eines sicherlich penibler umgesetzten Hygienekonzepts.

Verständnis für Nöte

Für die Nöte und Wünsche äußerte Martina Braun vollstes Verständnis, gibt Klausmann deren Aussage im nachträglichen Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten wieder. Bei den ausstehenden Zahlungen an die Geschäfte vor Ort habe sie auf die verantwortlichen Stellen auf Bundesebene verwiesen, wo es offensichtlich hake. "Mit diesen Hilfen wäre schon sehr viel erreicht", betont Klausmann. "Aber da stockt es total." Und das, obwohl die Geschäfte weiter ihre Fixkosten hätten, auch wenn Mitarbeiter in Kurzarbeit seien.

Die finanzielle Unterstützung werde auch Thema in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz sein, habe Braun signalisiert.

Florian Klausmann sieht letztlich die Möglichkeit der Geschäfte vor Ort und der Kommunen, zunehmenden Druck auf die höheren Ebenen aufzubauen, um schließlich auch auf Bundesebene etwas zu erreichen.

Vertreter des Gemeinderats und Bürgermeister Josef Herdner hatten ebenfalls an der Online-Konferenz teilgenommen. Wie Klausmann gegenüber dem Schwarzwälder Boten berichtet, habe Herdner auf gemeinsame Aktionen der Bürgermeister der Region verwiesen, in denen auf eine schnelle Hilfe für die Geschäfte vor Ort gedrängt werde. Auch Vertreter des Einzelhandels sind immer wieder aktiv. So schrieben Melanie Füchter-Seng und Alex Füchter vom gleichnamigen Friseur-Salon in Furtwangen kürzlich einen offenen Brief an die Landesregierung und schilderten die Nöte der Branche.

Nun ist Klausmann gespannt auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz und ob es dabei nur wieder darum geht, den Lockdown und die Schließung der Geschäfte zu verlängern. "Ich rechne mit dem Schlimmsten", vermutet er eine Verlängerung der bisherigen Regelungen. "Ich bin überglücklich, wenn es anders kommt", hofft er auf Veränderungen und dass die Geschäfte vor Ort wieder öffnen dürften.