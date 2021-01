Lockdown in Furtwangen Bürgermeister übt harte Kritik an Regierung

Furtwangen - "Die Politik lässt den Einzelhandel am Seil herab" behauptete Bürgermeister Herdner in einem Telefonat mit dem Schwarzwälder Boten und beklagte eine "mangelnde Unterstützung" durch die Regierung". Es gehe ihm nicht um den aktuellen Lockdown, der von den Regierungen im Blick auf ganz Deutschland entschieden wurde und den Verantwortlichen sicher nicht leicht gefallen sei. Das Problem sei vielmehr die schon seit Monaten für den Handel, Dienstleistung und Gastronomie angekündigten weiteren finanziellen Hilfen, die aber immer noch auf sich warten lassen würden.

"Gerade auch die kleinen Händler wie hier in Furtwangen kommen dadurch inzwischen an die Grenze ihre Existenzgrundlagen", so Bürgermeister Herdner. Und wenn die Furtwanger Betriebe so geschwächt werden und in der Folge eventuell sogar schließen müssen, hat das auch für die ganze Stadt und ihrer Infrastruktur und Angebote massive Auswirkungen. Er habe zu diesem Thema auch schon mehrere Gespräche geführt, unter anderem mit dem Vorsitzende des VdU Florian Klausmann, mit Christa Hahn-Trapp oder mit Christine Trenkle.