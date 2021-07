Abgabe-Welle erreicht auch Tierheim in Rottweil

1 Langsam kehrt für viele Menschen wieder Normalität ein. Doch damit oft auch die Erkenntnis, dass sie mit ihrem Haustier überfordert sind. (Symbol-Foto) Foto: pixabay

Ob aus Langeweile oder Einsamkeit: Im Lockdown suchten sich viele Menschen einen tierischen Gesellen. Doch ein Haustier bedeutet auch Verantwortung. Und dieser ist nicht jeder gewachsen, wie sich allmählich zeigt. Das Tierheim Rottweil muss bereits vermehrt Lockdown-Hausiere aufnehmen.

Rottweil - "Die Abgabe-Welle kommt auch so langsam bei uns an – leider", sagt Tierheimleiterin Vanessa Schreiber. Sie und ihre Mitarbeiter hatten bereits damit gerechnet. Viel Freizeit und Langeweile wegen Kurzarbeit, Eintönigkeit im Home-Office oder schlichtweg der Wunsch nach einem treuen Freund. In der Pandemie haben sich viele Menschen aus verschiedensten Gründen ein Haustier angeschafft. Oft ohne sich das vorher gründlich zu überlegen, wie es scheint.

