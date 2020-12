Lockdown für Furtwanger Handel "Das wird eine harte Zeit"

Das Land schlägt in Sachen Pandemie eine härtere Gangart ein. Der VdU-Vorsitzende in Furtwangen, Florian Klausmann, rechnet in Folge mit weiteren Umsatzeinbußen für Handel und Dienstleister, von den Auswirkungen auf Gastronomie und Hotellerie ganz zu schweigen. Lesen Sie mehr dazu in unserem (SB+)Artikel.