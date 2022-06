1 Der junge Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. (Symbolfoto) Foto: osobystist/ Shutterstock

Am Freitagabend ist ein junger Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.















Balingen - Der 18-Jährige fuhr laut Polizei gegen 18.45 Uhr mit seinem Motorrad der Marke KTM auf der L 440, von Tieringen in Richtung Weilstetten, die Lochenstrecke entlang. In der sogenannten Schaukurve rutschte ihm in der Schräglage das Hinterrad weg, wo er in der Folge zu Fall kam.

Durch den Sturz zog sich der 18-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.