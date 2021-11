1 Noa-Gabriel Alilovic und die Lochenfüchse des TV Weilstetten waren (fast) jederzeit Herr der Lage. Foto: Kara

In der Höhle des Löwen haben die Handballer des TV Weilstetten in der Baden-Württemberg Oberliga eine bärenstarke Leistung abgeliefert und sich mit zwei Punkten dafür belohnt.















Link kopiert

TV Bittenfeld 1898 – TV Weilstetten 28:33 (11:16). Was für ein furioser Auftritt des TV Weilstetten in der Baden-Württemberg-Oberliga beim hoch eingeschätzten TV Bittenfeld! Von Anfang an lag das Team von Trainer Gerrit Jung vorne, setzte sich schnell ab, baute den Vorsprung sukzessive aus und brachte das Spiel souverän nach Hause.

Verschlafener Beginn

"Moment", unterbricht Jung die Elogen auf seine Mannschaft, "gerade die ersten fünf Minuten haben wir eigentlich verschlafen. Wir waren ohne Spannung, ohne Tiefe und tatsächlich ohne Überzeugung." Bittenfeld nutzte diese Phase aber nur zu einer 2:0-Führung, und nachdem Felix Saueressig nach 4:55 Minuten den Bann zum 2:1 gebrochen hatte, gab es kein Halten mehr. "Das war das Coole", meint Jung, "dass die Jungs selbstständig und ohne Auszeit ins Spiel reingefunden haben."

Alle bringen Top-Leistung

Natürlich fehlten den Gastgebern in der Abwehr zentrale Spieler, aber dennoch "war der Spielverlauf so nicht zu erwarten", gibt Jung zu. Schließlich kämpft jede Mannschaft nach einer gewissen Saisonlaufzeit mit Verletzungsproblemen. Aber die Lochenfüchse spielten "so gut wie in dieser Saison noch nicht" (Jung), hinten dicht und vorne variabel, "und egal, wer reinkam, alle haben performt".

Trainer Jung traut dem Braten nicht

Obwohl es eigentlich nie spannend wurde, traute Jung dem Braten nicht so recht. So sah er zu Beginn der zweiten Hälfte drei verworfene Bälle und eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Noa-Gabriel Alilovic – und ein Herankommen der Gastgeber auf drei Tore. "Das war schon ein Knackpunkt", meint Jung, "wenn die da noch näher kommen, kann es ein Spiel werden, in dem du am Ende mit leeren Händen dastehst – und nicht weißt, warum."

Kein Extralob – alle waren super

Der Trainer war da aber der einzige Skeptiker, seine Spieler sagten sich: "Das lassen wir uns heute nicht mehr nehmen!" Und genau das setzten sie auch in die Tat um. So konnte Jung auch kein Extralob verteilen. Ein herausragender Akteur? "Da könnte ich heute jeden einzelnen Spieler aufzählen." Bitte schön:

Statistik

TV Weilstetten: Moritz König, Niklas Euchner; Daniel Naumann 1/1, Daniel Flad 3, Noa-Gabriel Alilovic 2, Fabian Mayer 4, Felix Saueressig 1, Tim Singer 3, Nick Single 5, Simon Sauter, Tim Wenzler, Luk Bartsch 5, Florian Pawelka 2, Daniel Weckenmann 5, Lukas Bechinka, Felix Narr 2.