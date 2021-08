1 Nicole Lutter Foto: Visel

Stolze 40 Jahre lang hat Susanne Lutter die Jugendherberge Lochen geleitet. Jetzt ist sie in den Ruhestand gegangen.

Balingen - Sie erinnert sich gerne an die Zeit auf dem einzigartigen Berg über Balingen zurück.

Wie kamen Sie ins DJH, wie war Ihr beruflicher Werdegang und was war aus Ihrer Sicht das Besondere an Ihrer Tätigkeit?

Mein damaliger Mann, Ulrich Lutter, ist in Jugendherbergen groß geworden. Seine Eltern leiteten damals die JH Freiburg. So bekam auch ich einen Einblick in die JH-Arbeit. Überzeugt von den Werten, die das DJH-Werk vermittelt, entschlossen wir uns nach einigen Stunden "Probearbeit", uns im damaligen LV Schwaben sowie im LV Bayern zu bewerben. Gelandet sind wir dann – wie bekannt – auf der schönen schwäbischen Alb in der JH Lochen.

Wie sah ein typischer Arbeitstag von Ihnen und Ihrem Team aus?

Tja – arbeits- und abwechslungsreich, oft spannend, manchmal ermüdend. Was bringt so eine Jugendherberge auf der Lochen an Arbeiten mit sich: Die Gäste sollten gut verpflegt werden, wir haben Vollpension angeboten, zudem Grillabende und als Projekt noch Pizzabacken sowie auf Wunsch Kaffee und Kuchen. Das Pizzabacken in unserem Holzofen war als Gruppenevent besonders beliebt. Es müssen immer wieder neue und interessante Ideen und Events für die unterschiedlichen Gästegruppen ausgearbeitet werden – Erlebnis-Jugendherberge wurde bei uns groß geschrieben. Ich sehe den Lochen als Natur- und Sportjugendherberge. Die Jugendherberge Lochen ist als für Sportgruppen besonders geeignet zertifiziert worden. Wir arbeiteten dabei immer eng mit den Sportvereinen aus der Umgebung zusammen. Täglich Zimmer und Haus putzen, kochen und Spülküche, Gästebetreuung und Pflege der Außenanlagen, Büroarbeiten, Mitarbeiterplanung… das ist mal ein Teil all der Arbeiten, die täglich anfallen und wir als Team bewältigen mussten.

Was macht das Team aus und was den Standort auf dem Berg?

Unser Team macht aus: Zuverlässigkeit, Freundlichkeit dem Gast gegenüber, Verantwortungsgefühl, Zusammenhalt, Motivation. Der Standort Lochen ist ein wahrer Alb-Traum und unbezahlbar. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll: Albtrauf, bunte Blumenwiesen im Frühjahr, Indian Summer, Eiskristalle und gut gespurte Loipen im Winter. Nicht zu vergessen die Wacholderheiden und unser wunderschöner Hausberg, der Lochenstein, der schon vor 3000 Jahren von den Kelten besiedelt war. Die Alleinlage der Jugendherberge mitten in der Natur ist besonders und zieht Jung und Alt an – Ausgangslage für Wanderungen, Radtouren und Naturerfahrungen. Direkt an der JH startet ja auch der Lochen-MTB-Trial.

Kommen Sie aus der Region Balingen? Was schätzen Sie an der Region?

Ich komme aus dem Lipperland, gebürtig in der schönen, alten Hansestadt Lemgo. An der Region hier schätze ich die zentrale Lage: Donautal, Bodensee, Schwarzwald – alles gut erreichbar. Auch die schwäbische Küche lernte ich zu schätzen.

Wie sehen Ihre weiteren Pläne aus? Wie genießen Sie die freie Zeit?

Ja, ich freue mich wirklich sehr darauf, zukünftig mehr Zeit für meine Hobbys zu haben: Lesen, Tanzen, Wandern mit meinem Mann und unserer Border Collie-Hündin Fenja, Volleyball… da fällt mir so einiges ein. Und natürlich, so weit es Corona zulässt, reisen. Quer durch Europa soll es mit unserem Wohnmobil gehen. Das scharrt schon mit den Reifen. Fremde Länder mit ihren Menschen, Kulturen, Landschaften – das alles finde ich nach wie vor sehr spannend.

Welche verschiedenen Gäste haben Sie in der Jugendherberg Lochen beherbergt – welche Erlebnisse und Geschichten sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Wir hatten wirklich schon viele unterschiedliche Gruppen: Musik- und Sportgruppen, kirchliche Freizeiten, Freizeiten für Familien, Kinder und Jugendliche, Singlefreizeiten, afrikanisch tanzen und trommeln, Fastenwandergruppen und mehr. Nicht zu vergessen natürlich unser Hauptklientel, die Schulklassen. Aufgebaut haben wir uns eine Stammbelegung, die uns jahrelang die Treue gehalten und teilweise jedes Jahr von weit her die Jugendherberge Lochen besucht hat. Unvergessen sind unsere rund 100 Kämpfer, die aus der ganzen Welt angereist waren, um in den Pfingsttagen hier an einem Workshop für ein internationales Kampfsport-Event teilzunehmen.

Warum sind Jugendherbergen so beliebt bei Familien? Hat sich die Klientel im Laufe der Jahre verändert?

Ich denke, dass Familien inzwischen wieder mehr Wert darauf legen, gemeinsam etwas zu unternehmen, weg vom Alltag. Die Natur zusammen mit ihren Kindern erforschen, am Lagerfeuer sitzen und Stockbrot backen, mit selbst gebauten Fackeln die Geräusche der einsetzenden Dunkelheit bei einer Abendexkursion mit allen Sinnen wahrnehmen und die ein oder andere Fledermaus aufspüren, eine Nacht unter freiem Himmel in unserem Hängemattenwald verbringen – das alles hat einen höheren Stellenwert als noch vor zehn Jahren. Das schafft unvergessliche Momente. Die Jugendherberge Lochen bietet hierfür ein ideales Ambiente. Mal für ein paar Tage eine Diät von all den modernen Medien – das tut Eltern und Kindern gut.

Wie beschreiben Sie das Gefühl, dass die Zeiten der Jugendherberge Lochen nun vorbei sind?

Die Zeiten der Jugendherberge Lochen sind erst einmal ja nur für mich und mein Team vorbei. Es wird weitergehen – nur dann ohne mich. Ich habe hier nun fast 37 Jahre gelebt, gearbeitet, habe gelacht und auch schwere Zeiten gehabt. Natürlich schaue ich auf all die Jahre schon sehr wehmütig zurück, freue mich nun aber auch auf die Zeit danach. Ich bin dankbar für die letzten Jahre, für meine Mitarbeiter, die vielen netten Gäste, für die Freunde, die ich hier im Schwäbischen finden durfte, für alle, die mir so oft hilfreich zur Seite standen.

Wie waren Ihre Erfahrungen in der Corona-Krise und in den Lockdowns?

Es war für mich und mein Team wie für tausende andere Menschen eine beängstigende und noch nie dagewesene Situation. Nie zuvor haben wir die Jugendherberge Lochen schließen müssen. Alle Belegungen absagen, das ist bitter. Und doch – auch hier hat es von unseren Gästen mutmachende Briefe und Mails gegeben. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir zeitnah Stück für Stück zurück zur Normalität finden werden. Durchhalten, zusammenhalten, das ist auch hier die Devise.