Na, also! Es geht doch! Wären die Rexinger noch im vergangenen Jahr wegen eines gründlich misslungenen Fassanstichs beinahe verdurstet, so mussten die Einheimischen am vergangenen Samstag nicht darum bangen, dass mehr Bier als Wasser den Lochbrunnen hinunterläuft.

Die Rede ist von Rexingens Ortsvorsteher Mario Kamphoff, der im Zuge des Lochbrunnenfests des Musikvereins Rexingen selbstironisch und amüsiert auf sein Missgeschick im Vorjahr zurückblickte. Zuvor umrahmten die Blockflötenkinder und die Bläserklasse das traditionelle Fest musikalisch am Mittag, der ganz im Zeichen der Kinder stand.

Aktionen für Kinder

Neben dem Kinderschminken war die Heuballenburg bei den jüngsten Besuchern beliebt. Interessant war die Schauübung der Jugendfeuerwehr Rexingen, bevor der Musikverein Mössingen das Abendprogramm eröffnete. Beinahe schon schadenfroh fieberten die Festbesucher dem Fassanstich entgegen. Dies war auch Ortsvorsteher Kamphoff bewusst, der in seiner Ansprache humorvoll mit der Situation umzugehen wusste. „Letztes Jahr ist nicht nur gefühlt die Hälfte des Fasses verschwendet worden. Ich habe es außerdem geschafft, dass ich den Hammer und den Zapfhahn zerstört habe“, ließ Kamphoff amüsiert durchblicken. Wenige Wochen zuvor hatte der Schrecken der Zapfhähne erneut die Chance, bei der Einweihung des Feuerwehrhauses das Fass anzustechen. Zwar saß der Hahn zunächst nach drei Schlägen, jedoch ergriff besagter Hahn anschließend wieder die Flucht, indem er wuchtig aus dem Fass sprang und erneut ein übermäßiger Anteil an die Engel vergossen wurde.

Unsere Empfehlung für Sie Villingendorf Fass erweist sich als zäh Fröhliches Fest in Villingendorf / Tausende von Besuchern

Dritter Versuch

Mutig war am vergangenen Samstag, wer dennoch in der ersten Reihe saß und mit dem Handy oder der Kamera Kamphoffs dritten Versuch dokumentieren wollte. Deshalb hatte der Musikverein auch vorgesorgt und stattete die Besucher in der ersten Reihe mit Regencapes aus. Andere hingegen schienen kein Risiko eingehen zu wollen. Kein Brauereichef, der assistieren wollte und auch Bürgermeister Ralph Zimmermann, der wahrlich den kürzesten Weg zum Festzelt hatte, ließ sich lieber auf ein späteres Dazustoßen entschuldigen.

Die Erleichterung

So setzte Kamphoff unter strenger Beobachtung und von Handys umringt den Zapfhahn an – und trieb diesen erstmals erfolgreich und ohne einen einzigen Tropfen zu verschwenden in das Fass. Einzig zur Kontrolle, ob der Hahn auch richtig sitzt und funktioniert, floss der Gerstensaft kurz in den Boden. Sehr zur Freude der durstigen Besucher, die dieses Mal nur vom gelegentlichen Regen auf dem Festgelände nass wurden.

Der Fluch scheint gebannt. Im dritten Fassanstich seit seinem Amtsantritt ging bei Rexingens Ortsvorsteher Mario Kamphoff dieses Mal nichts zu Bruch. Foto: Andreas Wagner

Als besonderes Highlight entpuppte sich die Dorfolympiade, zu der sich mehrere örtliche Vereine und Gruppen angemeldet hatten. In einem fairen und vor allem unterhaltsamen Wettstreit sorgten die Teilnehmer mit Geschick, Teamgeist und Humor für Spannung und beste Unterhaltung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Zelt. Für Belustigung sorgten unter anderem die Disziplinen „Twerk-Pong“, Bierkrugstemmen und Wettnageln. Die besten Teams durften sich über Preise, wie Bier, Wein und Restaurantgutscheine freuen.

Partystimmung am Abend

Für Partystimmung am späteren Abend war ebenfalls gesorgt: Die Malle-Bar im Festzelt öffnete erneut ihre Pforten und wurde zum Anziehungspunkt für Feierfreudige. Am Sonntag lud der Musikverein Rexingen zum traditionellen Frühschoppen ein, musikalisch begleitet vom Musikverein Ahldorf. Nach dem Essen wartete ein liebevoll vorbereitetes Kuchenbuffet samt frischem Kaffee auf die Festgäste – organisiert und angeboten von den Jugendlichen des MV.

Währenddessen kamen auch die jüngsten Besucher auf ihre Kosten: Vor dem Zelt lud das Spielmobil der Stadt Horb zum Toben und Spielen ein. Am Mittag sorgte der MV „Fortuna Talheim“ für musikalische Unterhaltung, bevor die Jugendkapelle Rexingen-Bittelbronn ihr aktuelles Programm präsentierte, während der MV-Obertalheim für einen gelungenen Ausklang des Lochbrunnenfests sorgte.