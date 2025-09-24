Loch im Haushalt 2026: So will OB Ibert die Lahrer Finanzprobleme lösen

Der Rathauschef äußerte sich noch einmal zu den städtischen Finanzproblemen. Den Bund sieht er in der Bringschuld.
Einnahmen sinken, Ausgaben steigen: Die Finanzmisere der deutschen Kommunen wird immer schlimmer. Auch die Stadt Lahr steht unter erheblichem finanziellen Druck und wird deshalb im kommenden Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, wie 80 bis 90 Prozent der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Mit dieser Mitteilung eröffnete OB Markus Ibert die Gemeinderatssitzung am Montag.