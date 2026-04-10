Lob vom Rekordnationalspieler: Matthias Ginter untermauert bei Freiburger Gala seine WM-Ambitionen

Auch nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel mahnt der SC Freiburg zur Vorsicht. Unterdessen bekommt Matthias Ginter einen prominenten Fürsprecher in Sachen WM-Nominierung.
Die kollektive Kommunikationsrichtlinie bei den Spielern des SC Freiburg war trotz eines deutlichen 3:0-Siegs im Hinspiel deutlich erkennbar: Eine gute Ausgangsposition ja – mehr aber auch nicht. Egal welcher SC-Akteur am Donnerstagabend nach Spiel gegen Celta Vigo vor Kamera oder Mikrofon trat, jeder verwies darauf, dass im Duell erst Halbzeit sei.