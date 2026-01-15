Lob und Dank: Im kleinen Fischingen ist das ehrenamtliche Engagement groß

Vorsitzende Renate Linder und Dirigent D ieter Lau führen das Akkordeonorchester Fischingen von Erfolg zu Erfolg. So wies der Verein beim Weltmusikfestival in Innsbruck in der Oberstufe mit dem Prädikat „Ausgezeichnet“ seine internationale Klasse nach. Der Verein bringt sich auch vor Ort stark ein, betreibt eine florierende Nachwuchsarbeit und zeichnet sich durch Kontinuität aus: So feiert Dieter Lau 2026 sein 30. Jahr als Dirigent – unter anderem mit einem Kirchenkonzert.

Sylvie Neuser führt den Sportverein als ideenreiche Vorsitzende. Sie initiierte einen öffentlichen Sportlertag mit Schnupperangeboten und die Anschaffung zweier öffentlich zugänglicher Defibrillatoren.

Weihnachtsmarkt

Andrea Bürgin kümmerte sich um das Ortsbild und organisierte Bienenführungen am Läufelberg. Als Kart-Rennfahrerin machte die zehnjährige Miria Becherer Furore, die zum dritten Mal in Folge südbadische Meisterin wurde und weitere Pokale einfuhr.

Sarah Schubert, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Emma, stellt den stetig wachsenden Fischinger Weihnachtsmarkt auf die Beine, und Cornelia Wild organisiert mit großem Erfolg Kinderkleiderbörsen.

Dank Elfriede und Harry Steinberner können sich die Senioren des Dorfs regelmäßig in gemütlicher Runde treffen. Für die Feuerwehr, die unter anderem eine Bambini-Wehr gründete, nahm Fabian Reinhardt einen Gutschein über 30 Liter Fischinger Bier aus dem Brauhüsli Wendland in Empfang. Die örtliche Mikrobrauerei und das benachbarte Hofgut Sonnenschein bieten monatlich eine Vollmondparty an, die Wein- und Biergenießer zusammenführt. Auch für diese Initiative dankte Moick.

Gutes Miteinander

Ein besonders Bedürfnis war es für den Bürgermeister, sich bei den Fischinger Rathausmitarbeiterinnen Annette Iselin (seit 15 Jahren) und Barbara Schlechtingen (seit fünf Jahren) für ein gutes Miteinander zu bedanken, das dafür sorge, dass er stets gerne in seine Amtsstube komme.