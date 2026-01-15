Lob und Dank: Im kleinen Fischingen ist das ehrenamtliche Engagement groß

Fischingens Bürgermeister Axel Moick ehrte zahlreiche Personen beim Neujahrsempfang.
Vorsitzende Renate Linder und Dirigent D ieter Lau führen das Akkordeonorchester Fischingen von Erfolg zu Erfolg. So wies der Verein beim Weltmusikfestival in Innsbruck in der Oberstufe mit dem Prädikat „Ausgezeichnet“ seine internationale Klasse nach. Der Verein bringt sich auch vor Ort stark ein, betreibt eine florierende Nachwuchsarbeit und zeichnet sich durch Kontinuität aus: So feiert Dieter Lau 2026 sein 30. Jahr als Dirigent – unter anderem mit einem Kirchenkonzert.