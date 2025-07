Was sich in Fischbach gerade tut

1 Dass die umfangreichen Tiefbauarbeiten in der Sinkinger Straße im Zeitplan vorangehen, freut den Ortsvorsteher Thomas Bantle. Ein Blick in eine der aktuellen Baugruben lässt erahnen, wie viel Technik dort verbaut wird. Foto: Albert Bantle Seit der letzten Sitzung des Ortschaftsrat im April hat sich in Fischbach einiges getan. Ortsvorsteher Thomas Bantle blickte zurück und nach vorn.







Link kopiert



Was sich seit der letzten Sitzung im April 2025 in Fischbach alles getan hat, darüber berichtete Ortsvorsteher Thomas Bantle gleich zu Beginn der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates am vergangenen Montag. Er verteilte dabei viel Lob, vor allem an den Bauhof der Gemeinde.