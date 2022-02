1 Die Mitglieder des Technischen Ausschusses sind mit den Straßensanierungen im DSK-Verfahren in Villingen-Schwenningen zufrieden. Foto: Spitz

Villingen-Schwenningen - Im Technischen Ausschuss gab es am Dienstag viel Lob für das DSK-Verfahren – die Sanierung von Straßen mittels Dünnschichtasphalt in Kaltbauweise. Dietmar Wildi (CDU) betonte mit Blick auf das Geschaffte und das Bevorstehende: "Wir können froh und auch stolz sein, dass was geht in der Stadt. Es ist aber auch genug Arbeit, da darf man auch ranklotzen." Und auch Helga Baur (Grüne) blickte zurück und gleichzeitig zufrieden in die Zukunft: "Uns sagte man hier immer, bei uns bringt diese Methode nichts. Es ist aber genau das Gegenteil. Wir haben gelernt, dass das DSK-Verfahren sehr wohl funktioniert und die Bürger freut es."

Allerdings mahnte sie bei aller Euphorie über die Straßensanierungen: "Unsere Straßen sind für den zunehmenden Verkehr nicht ausgelegt. Aber es kann jeder dazu beitragen, die zu entlasten." Baur meinte damit, jeder Bürger könne sich überlegen, selbst vermehrt auf Rad und ÖPNV umsteigen oder einfach zu Fuß gehen. Sie schlug zudem vor, im Zuge der Fahrbahnsanierungen die geeigneten Straßen dahingehend zu prüfen, ob eine Radspur aufgezeichnet werden könnte.

Verwaltung ist froh über Planungssicherheit

Bürgermeister Detlev Bührer verschloss sich dieser Idee nicht. "Das kann man im Einzelfall natürlich prüfen", sagte er. Auch er zog eine Bilanz: "Die Entscheidung für das DSK-Verfahren war gut. Gut ist aber vor allem auch, dass wir jetzt jährlich zwei Millionen Euro zur Verfügung haben. Durch diese Verlässlichkeit können wir planen und das ist sehr wichtig."­ SPD-Stadtrat Edgar Schurr lobte zudem die "verkürzten Zeitkorridore" bis es vorangeht. "Der Bürger sieht, dass sich etwas tut."

Kein Wunder also, dass der Technische Ausschuss eine einstimmige Empfehlung an den Gemeinderat abgegeben hat, weitere Straßen zu sanieren. Und damit soll es laut Bürgermeister Bührer bald losgehen. "Letztes Jahr haben wir sehr spät begonnen, was dazu geführt hat, dass wir bis Jahresende nicht fertig geworden sind." Der aktuelle Plan sieht nun vor, dass die geplanten Maßnahmen ab April starten sollen. "Ziel ist es, dass wir für 2023 so wenig wie möglich, oder am besten gar kein Überhang mehr haben", machte Bührer deutlich.

Anfrage zur Herdstraße

Eine der Straßen, die laut CDU-Stadträtin Gudrun Furtwängler einen dringenden Sanierungsbedarf aufweisen, ist die Herdstraße in Villingen auf Höhe der Hotelfachschule. "Diese Straße löst sich nahezu auf", erinnerte sie an eine bereits in der Vergangenheit gestellte Anfrage. Insbesondere mit Blick auf die Schule und den dort fahrenden ÖPNV sei eine Grundsanierung erforderlich, meinte Furtwängler.

Zu ihrer Enttäuschung stellte Silvie Lamla vom Grünflächen- und Tiefbauamt (GuT) allerdings klar: "Dafür sind im aktuellen Doppelhaushalt keine Ansätze eingeplant. Wir haben die Straße auf dem Schirm, wann diese gemacht werden kann, dafür kann ich aber keinen Zeitansatz nennen." Bürgermeister Bührer erteilte allerdings den Auftrag: "Wir sollten das anschauen und prüfen, ob wir nicht Sofortmaßnahmen machen sollten, um das vorsichtig gesagt soweit in Ordnung zu bringen, bis wir richtig sanieren."