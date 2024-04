1 Der bunte Abend gegen Rassismus im März im Pflugsaal erntete im Interkulturellen Beirat viel Lob Foto: Baublies

Die sozialen Einrichtungen der Diakonie in Lahr waren Thema im Interkulturellen Beirat. Dienststellenleiterin Ulrike Haeusler stellte aktuelle Zahlen vor. Sie ging auch darauf ein, welche Aufgaben die Diakonie übernimmt, sollte Prostitution bald legal sein.









Die Diakonie gehört zur evangelischen Kirche. Die Verwaltung und ein Teil der Angebote sind im Haus am Doler Platz neben der Stiftskirche untergebracht. Die Lahrer Diakonie ist vielfältig sozial aktiv, sie betreibt das Café Löffel in der Tramplerstraße, die Tafel in der Schwarzwaldstraße, einen Jugendmigrationsdienst, eine Sozialberatung, eine Schwangerschaftsberatung und die Kindertagespflege.