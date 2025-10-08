Lkw reist Oberleitung nieder: Müllauto legt Verkehr und Straßenbahn lahm

Ein Müllauto der städtischen Abfallwirtschaft Freiburg hat eine Oberleitung der Straßenbahnlinie 4 umgefahren.
Ein Müllwagen mit Kranaufsatz der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) war am Mittwochvormittag, 8. Oktober, gegen 11 Uhr, im Bereich der Kreuzung Berliner Allee/ Breisacher Straße in Freiburg unterwegs. Als das Fahrzeug in die Berliner Allee einbiegen wollte, riss der Wagen die dortige Oberleitung der Straßenbahn nieder, da der Kranaufsatz offenbar ausgefahren war. Bereits zuvor hatte der Kranarm des Lkw mehrere Bäume touchiert und dabei Äste und Blätter heruntergerissen, teilt die Polizei mit.