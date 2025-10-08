Lkw reist Oberleitung nieder: Müllauto legt Verkehr und Straßenbahn lahm

Ein Müllwagen mit Kranaufsatz der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) war am Mittwochvormittag, 8. Oktober, gegen 11 Uhr, im Bereich der Kreuzung Berliner Allee/ Breisacher Straße in Freiburg unterwegs. Als das Fahrzeug in die Berliner Allee einbiegen wollte, riss der Wagen die dortige Oberleitung der Straßenbahn nieder, da der Kranaufsatz offenbar ausgefahren war. Bereits zuvor hatte der Kranarm des Lkw mehrere Bäume touchiert und dabei Äste und Blätter heruntergerissen, teilt die Polizei mit.

Rollerfahrer wird bei Unfall verletzt Durch den Unfall wurde ein Rollerfahrer verletzt und muste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurden zwei Pkw im Kreuzungsbereich beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Augenzeugen haben von einem großen Funkenschlag beim Aufprall der Oberleitung berichtet. „Wir hatten vor Ort Hochspannungsgefahr, deshalb wurde die Unfallstelle großräumig abgesperrt“, sagt Polizeisprecher Arpad Kurgyis. Daraufhin ist es rund um die Unfallstelle zu einem Stau gekommen. Auch der Straßenbahnverkehr musste eingestellt werden.

VAG hat Schienenersatzverkehr eingerichtet

„Die Reparaturarbeiten an den Oberleitungen dauern voraussichtlich mehrere Tage“, sagt VAG-Pressesprecher Jens Dierolf. Abhängig von den verfügbaren Materialien und Spezialteilen gehe die VAG aktuell davon aus, dass der Stadtbahnverkehr auf der Linie 4 ab Sonntag, 12, Oktober, wieder regulär zwischen den Endhaltestellen „Innsbrucker Straße“ und „Messe“ fahren wird. Bis dahin hat die VAG einen Schienenersatzverkehr in Richtung „Messe“ eingerichtet.

Wegen der Reparaturarbeiten könne es in den kommenden Tagen zu Verkehrsbehinderungen kommen, so die VAG.