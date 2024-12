Leuchten im Kinzigtal Diese Bräuche bringen Licht in die dunkle Jahreszeit

Licht hat im Winter eine besondere Bedeutung, und das Kinzigtal feiert es in all seinen Formen. Von funkelnden Sternen in Haslach bis hin zu wärmenden Feuerschalen in Gutach gibt es viele Gelegenheiten, an denen Traditionen Licht bringen.